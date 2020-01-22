Alanyaspor kupada Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırdı

Mücadelede Kasımpaşa'nın gollerini Aytaç Kara(P)27', 87' ve İlhan Depe 39' kaydederken, Akdeniz ekibine turu getiren goller Anastasios Bakasetas(P) 45 ve 90+6' da Djalma Campos'tan geldi.
Alanyaspor, GMG Kırklarelispor ve Fenerbahçe'den sonra çeyrek finale yükselen üçüncü takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.
Göztepe, Brondby'den Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.
Beşiktaş, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Dün Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Malik Karaahmet'in Galatasaray'da değerlendirilmemesi Fatih Terim'in tepkisini çekti.
Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.