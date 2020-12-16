Alanyaspor kupada Adanaspor'u saf dışı bıraktı

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yendi adını son 16'ya yazdı.
Turuncu-yeşilli takımın gollerini 14 ve 69'da Mustafa Pektemek, 17'de Fatih Aksoy, 85'te Umut Güneş ve 90+1'de Bareiro kaydetti.
Konuk ekibin tek sayısı 25. dakikada Roni'den geldi.
Ev sahibi takımda corona virüs testi pozitif çıktığı için takımdan bir süre uzak kalan Efecan Karaca, 60. dakikada Moubandje yerine oyuna girdi.
Alanyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 71 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje (Dk. 60 Juanfran), Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 78 Bakasetas), Salih Uçan, Hasan Ayaroğlu (Dk. 60 Efecan Karaca), Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek (Dk. 72 Bareiro)
Adanaspor: Yaşar Memişoğullarından, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 46 Hıfsullah İsmail Erdoğan), Cenk Alptekin, Evren Korkmaz (Dk. 74 Melih Kaya İşdil), Donkor, Tevfik Altındağ, Umut Sözen (Dk. 74 İbrahim Aksu), Serhat Tunç, Roni (Dk. 87 Ömer Çiçek), Eren Keleş, Ozan Papaker (Dk. 46 Ozegovic),
Goller: Dk. 14 ve 69 Mustafa Pektemek, Dk. 17 Fatih Aksoy, Dk. 86 Umut Güneş, Dk. 90 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 25 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Tevfik Altındağ, Dk. 71 Ognjen Ozegovic (Adanaspor), Dk. 77 Alpay Çelebi (Aytemiz Alanyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.
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DETAY
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