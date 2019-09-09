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  3. Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor ilk 3 hafta maçlarına aynı 11'lerle başladı

Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor ilk 3 hafta maçlarına aynı 11'lerle başladı

Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor ilk 3 hafta maçlarına aynı 11'lerle başladı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor teknik direktörleri tüm müsabakalara aynı 11'le başladı.

İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı.

Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.

EN FAZLA OYUNCU BEŞİKTAŞ VE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü.

Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor 19, Gazişehir Gaziantep, Göztepe ve Trabzonspor 18, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 17, Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa 16 oyuncuyla mücadele etti.

FORMA GİYENLER

Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:

Takımlar        Toplam          İlk 11

Alanyaspor   16                     11

Antalyaspor 19                     14

Beşiktaş         22                     14

BtcTurk Yeni Malatyaspor                         19                     14

Çaykur Rizespor                  17                     13

Demir Grup Sivasspor       16                     12

Fenerbahçe 17                     13

Galatasaray  19                     16

Gazişehir Gaziantep          18                     15

Gençlerbirliği                        19                     17

Göztepe        18                     17

İstikbal Mobilya Kayserispor                    19                     15

Kasımpaşa    16                     13

Konyaspor    15                     11

Medipol Başakşehir           22                     17

MKE Ankaragücü                17                     12

Trabzonspor                         18                     16

Yukatel Denizlispor            15                     11

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