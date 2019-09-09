Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor ilk 3 hafta maçlarına aynı 11'lerle başladı

İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı.

Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.

EN FAZLA OYUNCU BEŞİKTAŞ VE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü.

Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor 19, Gazişehir Gaziantep, Göztepe ve Trabzonspor 18, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 17, Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa 16 oyuncuyla mücadele etti.

FORMA GİYENLER

Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:

Takımlar Toplam İlk 11

Alanyaspor 16 11

Antalyaspor 19 14

Beşiktaş 22 14

BtcTurk Yeni Malatyaspor 19 14

Çaykur Rizespor 17 13

Demir Grup Sivasspor 16 12

Fenerbahçe 17 13

Galatasaray 19 16

Gazişehir Gaziantep 18 15

Gençlerbirliği 19 17

Göztepe 18 17

İstikbal Mobilya Kayserispor 19 15

Kasımpaşa 16 13

Konyaspor 15 11

Medipol Başakşehir 22 17

MKE Ankaragücü 17 12

Trabzonspor 18 16

Yukatel Denizlispor 15 11