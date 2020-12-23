Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor yenişemedi

Süper Lig'deki son iki maçını kazanarak Yeni Malatyaspor karşısına çıkan lider Aytemiz Alanyaspor, rakibi karşısında mutlak üstünlüğü kuramadı. Alanyaspor, topu ayağında daha çok tutan taraf olmasına karşın Yeni Malatyaspor, daha net fırsatlar yakaladı. Kaleci Marafona'nın kurtarışlarıyla yıldızlaştığı karşılaşma 1-1 sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor'u babacar, 33. dakikada üstünlüğe taşırken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Alanyaspor etkili başladı; ancak net fırsatları yakalayan Malatya oldu. 60'da Adem Büyük, takımı adına skoru eşitledi ve maç beraberlikle sonuçlandı.
Haftaya lider giren ancak iki maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor, puanını 27 yaptı ve Galatasaray'ın 1 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Yeni Malatyaspor ise puanını 20 yaptı.
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 62 Salih Uçan), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar (Dk. 81 Mustafa Pektemek)
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah (Dk. 89 Fofana), Ndayishimiye, Olcay Şahan (Dk. 46 Tetteh), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90+4 Topalli), Adem Büyük (Dk. 86 Zeki Yavru), Umut Bulut
Goller: Dk. 33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 60 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
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