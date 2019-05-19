Alanyaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Alanyaspor, ilk yarıyı Papiss Cisse'nin 12. dakikada gelen golüyle 1-0 önde kapattı. Rizespor, 64. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 43'e, Rizespor ise 41'e yükseltti.
Alanyaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Rizespor ise sahasında Trabzomnspor'u konuk edecek.