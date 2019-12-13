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  3. Alanyaspor ile Antalyaspor haftanın açılış maçında golsüz berabere kaldı

Alanyaspor ile Antalyaspor haftanın açılış maçında golsüz berabere kaldı

Alanyaspor ile Antalyaspor haftanın açılış maçında golsüz berabere kaldı

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Alanyaspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık skorla iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Sağanak yağmur altında oynanan ve futbolcuların zaman zaman zor anlar yaşadığı maçta iki ekip de çok ciddi pozisyon bulmakta zorlandı. Alanyaspor 9 kez rakip kaleyi yoklarken 1 isabet buldu, Antalyaspor ise 7 kez şut denesinde 1 isabet sağladı.

Alanyaspor'da golcü oyuncu Papiss Cisse, yedek kulübesinde başladığı maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu ancak sonucu değiştiremedi.

Beraberliğin ardından ligdeki son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Alanyaspor, 23 puana yükseldi. 8 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise puanını 13 yaptı.

ALANYA'YA VERİLEN PENALTI, VAR İLE İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 89. dakikada Junior Fernandes, ceza alanı içinde Nazım Sangare'yi geçmek isterken hakem Zorbay Küçük, Nazım'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı düdüğünü çaldı. VAR odasından pozisyonu tekrar izlemesi tavsiye edilen Küçük, ekrana gitti ve yaptığı incelemenin ardından Nazım'ın elle oynamadığını işaret ederek penaltıyı iptal etti.


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