Alanyaspor, Georgios Tzavellas'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün, futbolcumuz Georgios Tzavellas ile olan sözleşmesi, Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla tesislerimizde yapılan imza töreninde 2 yıl daha uzatıldı” ifadeleri kullanıldı.
TZAVELLAS’TAN İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA
2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan tecrübeli savunmacı, “Başkan beye çok teşekkür etmek istiyorum. Sözleşme yenileme konusunda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kulüpte gerçekten çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri herkesin desteğini hissettim. Artık çok farklı bir noktadayız. Geldiğim günden beri çok şey değişti. Alanyaspor artık ligde üst sıralara oynayan bir takım. Bunda herkesin bir emeği var. Başkanımızın da dediği gibi bundan sonra da yakalayacağımız başarılar var. Her şeyden önce bizler birer insanız. Alanya'da ailemle birlikte yaşıyorum. Sevgi ve saygı görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
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