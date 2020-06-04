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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 18:09
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Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

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Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden 1860 Münih forması giyen Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Akdeniz ekibi, transfer için herhangi bir bedel ödemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig takımı 1860 Münih’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nu transfer etti.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Alman ekibi gelişmeyi sosyal medya hesabından duyururken Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

20 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Efkan Bekiroğlu bu sezon 1860 Münih formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

“ANA VATANIMDA FUTBOL OYNAMAK HAYALİMDİ”

Transfer sonrası kısa bir açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcu, “Ana vatanımda futbol oynamak her zaman hayalimdi, bu nedenle bu mücadeleye atılmak istedim” ifadelerini kullandı.

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