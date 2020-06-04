Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig takımı 1860 Münih’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nu transfer etti.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Alman ekibi gelişmeyi sosyal medya hesabından duyururken Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
20 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST
Efkan Bekiroğlu bu sezon 1860 Münih formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
“ANA VATANIMDA FUTBOL OYNAMAK HAYALİMDİ”
Transfer sonrası kısa bir açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcu, “Ana vatanımda futbol oynamak her zaman hayalimdi, bu nedenle bu mücadeleye atılmak istedim” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarında saat değişikliğine gitti. Buna göre; daha önce saat 21.45'te başlayacağı açıklanan maçlar 21.00'e, 19.15'teki maçlar ise 18.30'a alındı.
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 17 yaşındaki genç forvet oyuncusu Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar yaptıkları görüşmede prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.