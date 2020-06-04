Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe ayrılığı resmi siteden açıkladı Fenerbahçe ayrılığı resmi siteden açıkladı Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.

3. Lig'den Süper Lig'e transfer! Resmi açıklama geldi 3. Lig'den Süper Lig'e transfer! Resmi açıklama geldi Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.

Başkan Ağaoğlu'ndan Avrupa müjdesi Başkan Ağaoğlu'ndan Avrupa müjdesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de son dakika değişikliği! Süper Lig'de son dakika değişikliği! Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarında saat değişikliğine gitti. Buna göre; daha önce saat 21.45'te başlayacağı açıklanan maçlar 21.00'e, 19.15'teki maçlar ise 18.30'a alındı.

Fenerbahçe genç yıldızla anlaştı Fenerbahçe genç yıldızla anlaştı Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 17 yaşındaki genç forvet oyuncusu Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar yaptıkları görüşmede prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.