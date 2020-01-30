Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan itiraf gibi açıklama

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulunurken, Galatasaray'a gönderdikleri Milli futbolcu Emre Akbaba'nın transfer sürecini de paylaştı.

2018 yazında Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba'nın Fenerbahçe ile söz kestiğini söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Emre Akbaba Fenerbahçe ile anlaşmıştı"

Oyuncu verirken Süper Lig'de hiç bir kulübü ayırt etmeyiz. Türkiye'deki bütün kulüplerle ilişkilerimiz iyidir. Hangi takım bizimle ve oyuncuyla anlaşırsa biz oyuncuyu o takıma veririz. Emre Akbaba Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Bunu kimse inkar edemez. Fenerbahçe ile söz kesmişti. Biz ondan sonra Fenerbahçe ile masaya oturduk. Bize o zaman herkes yüklendi ama işin aslını anlatınca anladılar. O transferde en hatasız olan ben ve kulübümdür.

"Muslera'yı çok beğeniyorum"

Futbolcuyken Rıdvan ve Oğuz'u çok beğeniyordum. Süper Lig'de oyuncu olarak Galatasaray'ın kalecisi Muslera'yı çok beğeniyorum. Oldum olası geldiği günden beri severim. Türkiye'deki oyuncular arasında en beğendiğim isim. Bizim takımdaki Yunanlı futbolcular inanılmaz iyi niyetliler. Akşam baktım bizim kulüp personelini ünlü bir restorana yemeğe götürmüşler. Sahiplenişleri çok iyi.

"Futbolcu satamazsanız bu iş zor"

Şükürler olsun oyuncuların bu yıl ki maaşları dışında kimseye borcumuz yok. Kulübü ayakta tutabilmek için satış mutlaka yapmalısınız. Geri dönüp baktığınız zaman son 3 yılda önemli oyuncular sattık. Emre Akbaba, Vagner Love, Merih Demiral ve Lucas var. Hemen hemen her sene bir oyucu sattık. Döviz kurunun yükselmesi nedeniyle de kulüpler zorlandı hatta öyle olmasa bizim kasamızda paramız dahi olurdu. Allaha şükür 9 yıldır başkanım bugüne kadar verdiğimiz bütün sözleri tuttuk.