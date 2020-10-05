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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:13
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Alanyaspor Bakasetas için 4 milyonda ısrarcı

Alanyaspor Bakasetas için 4 milyonda ısrarcı

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Sabah

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde PAOK'tan Pelkas ve Alanyaspor'dan Bakasetas var...İki Yunan futbolcudan Bakasetas için Alanyaspor'a 2.5 milyon Euro teklif edilirken Antalya ekibi 4 milyon Euro istiyor. Öncelik ise PAOK forması giyen 26 yaşındaki oyuncu

Süper Lig'in transfer şampiyonu Fenerbahçe, on numara mevkii için iki Yunan futbolcuyu gözüne kestirdi. Teknik direktör Erol Bulut'un, eski oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı kadroda görmek istediği ve Alanyaspor'a 27 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerildiği öğrenildi. Antalya ekibinin ise bu transfer için 4 milyon Euro beklentisi olduğu bildirildi. Bakasetas geçen sezon Cisse ile birlikte Alanyaspor'da toplam 40 gole imza atmıştı.

ÖNCELİK DİMİTRİOS PELKAS'TA

YUNANİSTAN Ligi'ni yakından takip eden Erol Bulut'un önceliği ise Dimitrios Pelkas... PAOK'ta forma giyen ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 26 yaşındaki futbolcu için kulübüne resmi teklif yapıldı. PAOK'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay, Pelkas'a ise 1 milyon Euro yıllık ücret önerildi. Sarı-lacivertli kulüp son kararı vererek bugün bu iki oyuncudan birini kadrosuna katacak. Pelkas bu sezon 8 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti.

ŞOVUNU YAPTI

Bakasetas dün Alanyaspor'un Hatay'ı 6-0 yendiği maçta gol perdesini açan isim oldu. Yunan oyuncu 75 dakika sahada kaldı. Milli arada bugün İstanbul'a gelmesi ve sarı-lacivertlilerle görüşmesi bekleniyor.

GELENLER

Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Nazım, Novak, Sosa, Mert, Valencia, Thiam, Sinan, Samatta, Cisse, Perotti, Kemal Ademi, İsmail ve Barış… Barış ve İsmail kiralık olarak gönderildi.

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Alanyaspor Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor

Alanyaspor Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde PAOK'tan Pelkas ve Alanyaspor'dan Bakasetas var...İki Yunan futbolcudan Bakasetas için Alanyaspor'a 2.5 milyon Euro teklif edilirken Antalya ekibi 4 milyon Euro istiyor. Öncelik ise PAOK forması giyen 26 yaşındaki oyuncu
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