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aksam.com.tr
  • 18 Haziran 2020 Perşembe 09:53
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Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında iki Antalya takımı Antalyaspor ile Alanyaspor 1-0'ın rövanşında karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport-Tav Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

İki takımın karşı karşıya geldiği ilk maçı Alanyaspor deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Alanyaspor'da Siopis maç kadrosuna alınmadı. Antalyaspor2da ise Bahadır Öztürk'ün sakatlığı devam ediyor.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Welinton, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Sinan Gümüş, Podolski, Amilton, Jahovic

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