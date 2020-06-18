Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport-Tav Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
İki takımın karşı karşıya geldiği ilk maçı Alanyaspor deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Alanyaspor'da Siopis maç kadrosuna alınmadı. Antalyaspor2da ise Bahadır Öztürk'ün sakatlığı devam ediyor.
Muhtemel 11'ler
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Welinton, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Sinan Gümüş, Podolski, Amilton, Jahovic
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