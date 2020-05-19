Alan Mozo, Galatasaray'ın teklifine olumlu bakıyor

Galatasaray'da kontratının bitimiyle takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun pozisyonu için transfer arayışları sürüyor. Sağ bek için gündeme gelen son isim Pumas forması giyen Alan Mozo oldu.
TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR
Meksika basınından Tribuna'nın iddiasına göre Galatasaray, Pumas'ın 23 yaşındaki sağ beki Alan Mozo için devreye girmiş durumda.
Altyapısından yetiştiği UNAM Pumas ile başarılı bir performans sergileyen oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı belirtiliyor.
Sarı-Kırmızılılar'da daha önce sağ bek için ismi geçenlerden Olympaicos forması giyen Omar Elabdellaoui, Fatih Terim tarafından veto edilirken arayışlar bu pozisyon için daha genç bir ismin transferine yönelikti. Bu doğrultuda son olarak Panathinaikos'un 18 yaşındaki sağ beki Vagiannidis'in ismi gündeme gelmişti.
(Fanatik)
Gana basını, CSKA Sofya'nın sağ kanadı Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğunu yazdı. Haber detayında, 28 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyeceği aktarıldı. Ayrıca Beşiktaşlı bir yöneticinin de transferi doğruladığı bilgisi verildi.
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Mariano ve Şener Özbayrak ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sağ bek transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Meksika basınında yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, UNAM Pumas'ta forma giyen Alan Mozo'ya teklif götürdü. 23 yaşındaki sağ bekin Cimbom'un teklifine olumlu baktığı ifade edildi.