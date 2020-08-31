  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Al Nassr'dan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolarlık teklif

Al Nassr'dan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolarlık teklif

Paylaş

Fanatik

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil için yıllık 20 milyon doları gözden çıkardı.

Suudi Arabistan Ligi’nin dünyaca ünlü takımı Al Nassr’ın Türk asıllı Mesut Özil’e müthiş bir teklif yaptığı öğrenildi. Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak isteyen Arap yetkililer, yıllık 20 milyon doları da gözden çıkardı.

Mesut’un ekibiyle temasa geçen Al Nassr yöneticileri transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde.

Yetkililer Mesut’a “Seni Suudi Arabistan’ın yeni Prensi yapmak istiyoruz, bunun için de hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız” sözünü verdiği konuşuluyor. Arsenal’de bir yıl daha kalacağını açıklayan Mesut’un nasıl bir karar vereceği merak konusu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un mutlaka Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istediği yıldız oyuncuya bilindiği gibi MLS, Katar ve Çin’den çok cazip teklifler gelmeye devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Anlaşma tamam! F.Bahçe'den bir transfer de sağ kanada
Anlaşma tamam! F.Bahçe'den bir transfer de sağ kanada

Anlaşma tamam! F.Bahçe'den bir transfer de sağ kanada

Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin
Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin

Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın kapısını milyarder iş adamı çalacak
Galatasaray'ın kapısını milyarder iş adamı çalacak

Galatasaray'ın kapısını milyarder iş adamı çalacak

Lüksemburglu dolar milyarderi ve yatırımcı Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transferde uçuşa geçen Portekiz takımı Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti.

Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Beşiktaş'ı eleyen PAOK...
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Beşiktaş'ı eleyen PAOK...

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Beşiktaş'ı eleyen PAOK...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.

Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...
Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...

Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...

24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.

Nazım Sangare sesleri!
Nazım Sangare sesleri!

Nazım Sangare sesleri!

Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık vakti
Fenerbahçe'de ayrılık vakti

Fenerbahçe'de ayrılık vakti

Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.