Al Nasr'dan Galatasaray'a: Maicon ve Belhanda'ya karşılık size Ahmed Musa'yı verelim

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezon için birçok ismi transfer listesine alan Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi.
ARAP TAKIMLARI TAKASA YÖNELİYOR
Virüs salgınının ardından tüm kulüpler bütçelerini kısarken bu durum Arap takımlarına da yansıdı. Artık yüksek bonservisler ödemek yerine ihtiyaç duydukları alana göre takas önerileriyle kapıyı çalışmaya başladılar.
Suudi Arabistan kulübü Al Nasr da Younes Belhanda'ya göz koydu. Hamdallah ve Amrabat'ın yer aldığı hücum hattını Faslı oyuncu ile zenginleştirmeyi planlıyor. Tabii Galatasaray'dan kiraladığı ve performansından memnun olduğu Maicon'u da korumak istiyor. Bunun için bir takas planı hazırlandığı bildirildi.
BELHANDA'NIN GÖRÜŞÜ ALINACAK
Nijeryalı sol kanat oyuncusu Ahmed Musa'ya öneren Araplar, karşılık olarak Maicon'un bonservisi ile beraber Belhanda'yı istedi.
Galatasaray'ın iki oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için bu takasa sıcak baktığı ancak yine de iki oyuncu için üste para istemeyi düşündüğü öğrenildi.
Younes Belhanda ve Maicon'la devam etmek istemeyen sarı-kırmızılıların, teklifi detaylandırmak için Al Nasr kulübü yetkilileriyle görüşmeye devam edeceği bildirildi. Bu sürede bir yıl daha anlaşması bulunan Belhanda'nın da görüşü alınacak.
TERİM'İN GÖZDESİ
Ahmet Musa'nın forvette ve kanatlarda forma giymesi teknik direktör Fatih Terim'i etkileyen özellikleri arasında... Tecrübeli hoca, 27 yaşındaki futbolcuyu daha önce de istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçeklememişti.
41 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Musa geçmişindeki yüksek bonservis bedelleriyle dikkat çekiyor. CSKA, 5 milyon Euro'ya aldığı oyuncuyu, 19.5 milyon Euro'ya Leicester'a satmıştı. İngilizler de bir miktar zarar etse de Al Nasr'a 16.5 milyon Euro'ya vermişti.
1.7 milyon Euro'ya Al Nasr'a kiralanan Maicon'un Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 21 maçta forma giydi.
(Takvim)
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”
Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.
Çinlilerin her türlü hayvanı yediklerini ve Çin'den daha çok hastalık çıkacağını söyleyen Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın sözleri Çin basınında geniş yankı buldu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Hasan Ali Kaldırım'a Sarı-Lacivertli yönetimden beklenmedik tavır. Tecrübeli futbolcunun menajeri yeni sözleşme için Fenerbahçe'yle görüşme istedi ancak Sarı-Lacivertli yönetim ‘sezon sonunda' diyerek bu talebi reddetti.
Corona virüsü (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmaya çalışan Galatasaray, 1'er yıl daha sözleşmeleri olan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'ya yeni kontrat önerecek ancak yıllık ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve senelik 2.2 milyon Euro kazanan Ryan Donk'a yapılacak teklif ise 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek.
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, başarılı forvetin transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti. 34 yaşındaki golcü daha önce de Sarı-Lacivertlilerin gündemine gelmiş ancak dönemin sportif direktörü Damien Comolli transferi bitirememişti.