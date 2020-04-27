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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:23
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:27

Al Nasr'dan Galatasaray'a: Maicon ve Belhanda'ya karşılık size Ahmed Musa'yı verelim

Al Nasr'dan Galatasaray'a: Maicon ve Belhanda'ya karşılık size Ahmed Musa'yı verelim

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Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezon için birçok ismi transfer listesine alan Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi.

ARAP TAKIMLARI TAKASA YÖNELİYOR

Virüs salgınının ardından tüm kulüpler bütçelerini kısarken bu durum Arap takımlarına da yansıdı. Artık yüksek bonservisler ödemek yerine ihtiyaç duydukları alana göre takas önerileriyle kapıyı çalışmaya başladılar.

Suudi Arabistan kulübü Al Nasr da Younes Belhanda'ya göz koydu. Hamdallah ve Amrabat'ın yer aldığı hücum hattını Faslı oyuncu ile zenginleştirmeyi planlıyor. Tabii Galatasaray'dan kiraladığı ve performansından memnun olduğu Maicon'u da korumak istiyor. Bunun için bir takas planı hazırlandığı bildirildi.

BELHANDA'NIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Nijeryalı sol kanat oyuncusu Ahmed Musa'ya öneren Araplar, karşılık olarak Maicon'un bonservisi ile beraber Belhanda'yı istedi.

Galatasaray'ın iki oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için bu takasa sıcak baktığı ancak yine de iki oyuncu için üste para istemeyi düşündüğü öğrenildi.

Younes Belhanda ve Maicon'la devam etmek istemeyen sarı-kırmızılıların, teklifi detaylandırmak için Al Nasr kulübü yetkilileriyle görüşmeye devam edeceği bildirildi. Bu sürede bir yıl daha anlaşması bulunan Belhanda'nın da görüşü alınacak.

TERİM'İN GÖZDESİ

Ahmet Musa'nın forvette ve kanatlarda forma giymesi teknik direktör Fatih Terim'i etkileyen özellikleri arasında... Tecrübeli hoca, 27 yaşındaki futbolcuyu daha önce de istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçeklememişti.

41 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Musa geçmişindeki yüksek bonservis bedelleriyle dikkat çekiyor. CSKA, 5 milyon Euro'ya aldığı oyuncuyu, 19.5 milyon Euro'ya Leicester'a satmıştı. İngilizler de bir miktar zarar etse de Al Nasr'a 16.5 milyon Euro'ya vermişti.

1.7 milyon Euro'ya Al Nasr'a kiralanan Maicon'un Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 21 maçta forma giydi.

(Takvim)

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