Al Nasr, Maicon için Galatasaray'la tekrar anlaşmak üzere

Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak zor bir döneme giren Galatasaray için oyuncu satmak son derece önemli. Futbolcularla maaş indirimi görüşmelerinin yanı sıra, transfer bütçesi oluşturmak için bazı yıldızların elden çıkarılması şart. Bu doğrultuda çalışan sarı-kırmızılı ekibe, Maicon'dan iyi haber geldi. 2019 kış transfer döneminde Al-Nasr'a kiralanan Brezilyalı, gösterdiği performansla göze girdi.



Suudi Arabistan kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Maicon için Galatasaray ile anlaşmak üzere. Suudi basınında yer alan habere göre, taraflar ufak pürüzleri giderdikten sonra imza atacaklar.

Suudi basınında yer alan haber şöyle:

"Suudi kulübü Al Nasr, orta saha oyuncusu Petros ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Kulüp yönetimi, önümüzdeki saatlerde Petros ile sözleşmenin yenilendiğini açıklayacak.

Öte yandan Al Nasr yönetimi, Türk kulübü Galatasaray ile görüşmelerinde sona geldi. Bu transfer görüşmesinin nihai karara bağlanması ve Brezilyalı savunmacı Maicon ile yeni bir sözleşme imzalanması artık çok yakın."

(Fotomaç)