Al Hilal, Radamel Falcao için Galatasaray'a 12 milyon Euro ödemeye hazır

Büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi.
Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in, bu boşluğu Falcao ile doldurmayı düşündüğü iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
(Sabah)
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş gündemini değerlendirdi.
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Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki yıldızdan Marcelo Saracchi’nin pazar günkü Kasımpaşa maçında 11’e döneceği, Radamel Falcao’nun da bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacağı öğrenildi.