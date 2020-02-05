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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 09:49
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 09:49

Al Hilal, Radamel Falcao için Galatasaray'a 12 milyon Euro ödemeye hazır

Al Hilal, Radamel Falcao için Galatasaray'a 12 milyon Euro ödemeye hazır

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Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

Büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi.

Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in, bu boşluğu Falcao ile doldurmayı düşündüğü iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

(Sabah)

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