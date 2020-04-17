Al Hilal kararlı

SARI-KIRMIZILI takımdan senelik 5 milyon euro garanti maaş ve 2 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Falcao'nun ücretinde 1.5 milyon dolarlık indirim yapılmıştı.

AKŞAM



Arap basınından “so3ody.com”un haberine göre; bu indirimden rahatsız olan 34 yaşındaki futbolcuyla Al Hilal Kulübü’nün görüşmeleri sürüyor. Beşiktaş’ın eski oyuncusu Talisca’yla da masaya oturan Al Hilal, Falcao’ya yaptığı senelik 10 milyon euroluk teklifini yineledi. Şimdi Falcao’nun yanıtı bekleniyor. Bütün bunlar yaşanırken, River Plate taraftarları da eski futbolcularına “Dön” çağrısı yaptı. Şu anda River Plate’i çalıştıran Gallardo’yla sosyal medyada paylaşım yapan Kolombiyalı oyuncu, heyecan yarattı. Ancak Arjantin’e dönmesi beklenmiyor.