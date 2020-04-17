Al Hilal kararlı

AKŞAM
Arap basınından “so3ody.com”un haberine göre; bu indirimden rahatsız olan 34 yaşındaki futbolcuyla Al Hilal Kulübü’nün görüşmeleri sürüyor. Beşiktaş’ın eski oyuncusu Talisca’yla da masaya oturan Al Hilal, Falcao’ya yaptığı senelik 10 milyon euroluk teklifini yineledi. Şimdi Falcao’nun yanıtı bekleniyor. Bütün bunlar yaşanırken, River Plate taraftarları da eski futbolcularına “Dön” çağrısı yaptı. Şu anda River Plate’i çalıştıran Gallardo’yla sosyal medyada paylaşım yapan Kolombiyalı oyuncu, heyecan yarattı. Ancak Arjantin’e dönmesi beklenmiyor.
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
SARI-KIRMIZILI takımdan senelik 5 milyon euro garanti maaş ve 2 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Falcao'nun ücretinde 1.5 milyon dolarlık indirim yapılmıştı.
Scout ekibi tarafından önerilen ve Fatih Terim'den tam not alan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta'nın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine transfer edilmesi planlanıyor.
İRAN basını, Milli Takım Teknik Direktörü Marc Wilmots'la Fenerbahçe arasında transfer görüşmeleri yapıldığını duyurdu.
THE Sun'ın haberine göre; İskoç ekipleri Celtic ve Rangers, Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer etmek istiyor.
Beşiktaş'ın indirim isteğine henüz bir yanıt vermeyen Domagoj Vida'nın yeniden Marsilya'nın gündemine geldiği iddia edildi. 30 yaşındaki stoperi West Bromwich de istiyor.