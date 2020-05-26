Al Hilal, Belhanda için Galatasaray'a teklifte bulundu

Fas medyasında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal transfer etmek istiyor. Suudi takımının, Younes Belhanda için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
AL HILAL, İKNA ÇABASINDA
Haberde, birçok Avrupa kulübünün transfer döneminde Faslı orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalamak istediği, ancak Al Hilal yetkililerinin Belhanda'yı ikna etmek için yoğun çaba sarf ettikleri öğrenildi.
MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Oyuncunun menajeri William D'avila, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile; özellikle Al-Hilal, Al-İttihad ve Suudi kulüplerinden teklifler aldıklarını ifade etmişti.
5 GOL 2 ASİST
Sarı-Kırmızılı takım ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Younes Belhanda; bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.
BELHANDA, GALATASARAY'DA NE KADAR KAZANIYOR?
Galatasaray, Faslı orta saha oyuncusunu 8 milyon Euro karşılığında FC Dynamo Kyiv'den transfer etmişti. Belhanda, yıllık 3.350 bin Euro kazanıyor. Ayrıca bunlara ek olarak, sarı kırmızılı takımın Süper Lig, UEFA maçlarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ve oyuncunun görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100 bin Euro daha prim alacağı kaydedildi. (Ajansspor)
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