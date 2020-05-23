  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:34
  • |
  • Son Güncelleme:

Al-Hilal, Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme'yi istiyor

Al-Hilal, Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme'yi istiyor

Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması halinde Anthony Nwakaeme'yi transfer edeceği iddia edildi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal Riyad, takımdan ayrılması beklenen Gomis'in yerine geçecek ismi buldu. Arap ekibi, Trabzonspor'un başarılı forveti Anthony Nwakaeme'yi transfer etmek istiyor.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Hilal'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bafetimbi Gomis'in yerine gelecek isim Anthony Nwakaeme.

Haberde, 34 yaşındaki Fransız oyuncuya Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'nin talip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili bir açıklama yapan Gomis ise şunları söylemişti:

"Al-Hilal Riyad'da olmaktan dolayı çok memnunum ve orada pek çok kupa kazandım. Şu anda Türkiye ligine geri dönmeyeceğim. Al-Hilal taraftarlarına her zaman en iyisini vermek ve zaferler kazanmak elimden geleni yapacağım. Bu konuda bize oldukça destek veriyorlar."

Öte yandan bu sezon 28 maçta sahaya çıkan Bafetimbi Gomis, 19 gol ve 4 asist kaydetti.

(Ajansspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İşte NBA'in oynanacağı yer ve başlayacağı tarih

title

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için öneri: 16 takım olsun

title

Juventus'un Erling Haaland'ı serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edeceği öne sürüldü

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri
Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı
Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı

Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.

Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar
Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar

Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar

Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.

Karius'un yeni takımı belli oldu
Karius'un yeni takımı belli oldu

Karius'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Siyah-Beyazlılardan ayrılan Loris Karius, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşmak üzere.

Bayern Münih, Dortmund ile 4 puanlık farkı korudu
Bayern Münih, Dortmund ile 4 puanlık farkı korudu

Bayern Münih, Dortmund ile 4 puanlık farkı korudu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendi.

Bafetimbi Gomis'in yerine Nwakaeme
Bafetimbi Gomis'in yerine Nwakaeme

Bafetimbi Gomis'in yerine Nwakaeme

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması halinde Anthony Nwakaeme'yi transfer edeceği iddia edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.