Al Hilal, Anthony Nwakaeme için Trabzonspor'a 8 milyon Euro ödemeye hazır

Trabzonspor’un 1.1 milyon Euro’ya renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, değerini katlıyor. Daha önce Başkan Ağaoğlu’nun ‘Çin’den 6 milyon Euro teklif ettiler’ dediği 31 yaşındaki yıldız için bu kez de Araplar devrede. İddiaya göre Al Hilal, 8 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Bu sezon 13 gol, 11 asistle oynayan Nwakaeme konusunda Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise en az 12-13 milyon Euro.
Fırtına’nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de vazgeçilmezi. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda toplam 24 gol, 20 asistlik müthiş bir performans gösterdi.
(Fanatik)
Galatasaray'ın bir dönemine damga vurmuş ‘Rambo Yusuf'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ile görüştüm. 400 milyon teklif etti. 325 peşin, 75 milyonu çek. Ben ayrılmayı düşünmedim. Alp Yalman'a söyledim. Beni odaya kilitledi. Sonra da Galatasaray'a imza attım.”
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a transferine Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un engel olduğu ortaya çıktı. Ozan'ın İngiliz ekibinin gündemine geldiği dönem, deneyimli forvet Sakho'nun ayağı kırılınca, Palace'ın orta saha transferini rafa kaldırıp Sörloth'u aldığı ifade edildi.
Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın adı Fenerbahçe'yle anılıyordu ancak genç yıldız adayıyla ilk resmi temasları Trabzonspor'un kurduğu ortaya çıktı.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ‘Çin'den 6 milyon Euro teklif ettiler' dediği Anthony Nwakaeme için Al Hilal 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Sarı-Lacivertli kulüp, ingiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten genç yıldıza kancayı taktı... Fenerbahçe, Newcastle United'ın 20 yaşındaki orta sahası Matthew Longstaff'la ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer hareketi İngiliz basını tarafından da doğrulandı.
Beşiktaş'ın 1 sene daha takımda tutmayı düşündüğü 37 yaşındaki oyuncuya Kanada ekibi Atletico Ottawa bir teklif yaptı. Atiba net bir karar vermiş değil.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere'de buldu.