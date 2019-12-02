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Akyazı'da tokat tartışması

Akyazı'da tokat tartışması

Jao Pereira’nın kendisine ‘sakin ol’ işareti yapmasına sinirlenen Ömer Bayram, sert müdahalesiyle sarı kart gördü.

AKŞAM

26. dakikada Ömer Bayram’ın Pereira’ya yaptığı hareketin ardından, Ali Palabıyık faul kararı verdi. Ömer, bu karara sinirlendi. Pereira, rakibine ‘Konuşma sakin ol’ işareti yaptı. Ömer Bayram ise rakibine tokat attı. G.Saraylı futbolcunun rakibine ‘F…. off’ şeklinde İngilizce küfür ettiği de görüldü. Pereira’nın yere düşmesiyle saha içi bir anda karışırken Trabzonlu futbolcular Ömer’in kırmızı kart görmesi için itirazda bulundu. Fatih Terim de yaşananların ardından futbolcusunu dikkatli olması konusunda uyardı. Palabıyık, Ömer’e sarı kart gösterdi. İtiraz eden Sosa sarı gördü ve Antalya’da cezalı duruma düştü.


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