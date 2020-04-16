Aksel Aktaş: Futbol oynamayı, taraftarlarımızı, stadı özledim

SPOR GÜNDEMİ

Tarihe geçecek takas! Gündeme bomba gibi düştü Tarihe geçecek takas! Gündeme bomba gibi düştü Corriere dello Sport, adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Napoli'nin istediğini yazdı. Haberde, Roman'nın Elseid Hysaj'a bir süredir ilgisinin olduğu ve iki futbolcunun takasının da gündeme gelebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.

Anadolu Efes'ten Shane Larkin açıklaması Anadolu Efes'ten Shane Larkin açıklaması Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde sezonun tamamlanmasından yana olduklarını söyledi.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddiaları doğru değildir"

Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi... Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi... Galatasaray'ın orta sahadaki kiralık oyuncularından Seri, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayı düşünmüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Şilili orta saha Charles Aranguiz'in Bayern Münih'e imza atacağı iddia edildi. Yine Aranguiz'in durumuna ilişkin ise Şili basını birçok farklı iddiada bulundu.