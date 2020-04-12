Hüseyin Tok, AKŞAM'a konuştu: Türkiye'de olmak şans

Karadeniz Fırtinası'nın unutulmaz golcüsü Hüseyin Tok'tan tarihi mesajlar: “Yaşadığımız durum, ‘Bana bir şey olmaz' diyecek bir durum değil. Bir kişinin hatasını başkaları canlarıyla ödüyor. Marketlerde her şey var. Stok yapmaya gerek yok. Başka ülkelerin halini görünce, Türkiye'de yaşadığımıza şükrediyoruz.”

AKŞAM Özel Röportaj | Gürkan ATA

Hüseyin Tok, Karadeniz Fırtınası’nın Türkiye’yi kasıp kavurduğu yılların efsane golcülerinden. İkinci ligden Bordo-Mavili ekibi Süper Lig’e taşıyan mimarlardan. Burada da 4 şampiyonluğun altına imza atanlardan biri. Üstelik plakaya yazdırdığı gollerle, ‘61’inci dakika golcüsü’ olarak hafızalara kazınmış. O dönem futbolun parlak yıldızı Hüseyin, şimdi de öğütleriyle karantina günlerindeki Türkiye’ye ışık tutuyor. İşte büyük golcünün koronavirüs konusundaki tavsiyeleri: “Filmlerde görsek ‘Ne kadar da abarttılar’ derdik, başımıza geldi. Akla, hayale gelmeyen günler yaşıyoruz. Demek ki bu hayatta her şey olabilir.

SEVGİ SAĞLIK GERİSİ BOŞ...

Yaşananları düşününce, hayatın ne kadar güzel olduğunu daha iyi anladım ve bunun tadını çıkartmak gerektiğini bir kez daha gördüm. Sevmek ve sevilmenin önemini kavradık. Geçmişi farklı bir gözle sorguluyorum şimdi. Küsmek, kavga etmek ne kadar boş, kalp kırmak ne kadar acı bir şeymiş. Hepimiz dört duvar arasındayız ve anladık ki zenginlik, fakirlikten daha önemli şeyler var; sağlık ve huzur olsun, gerisi gerçekten boş. Devletin koyduğu kurallara harfiyen uyuyor, uymayanlara da çok kızıyorum. Bu iş şakaya alınmaz, ‘Bana bir şey olmaz’ diyecek bir konu değil.

DEVLETİ VE UZMANLARI DİNLEYİN

Bir kişinin hatasını başkaları canı ile ödüyor, bundan ciddi bir konu olabilir mi? Devletimizin, uzmanların bildiği bir şey var, onların uyarılarına bugün uymasak ne zaman uyacağız? Alışverişe mümkün olduğu kadar az çıkıyoruz. Gittiğimizde bütün eksikleri bir seferde almaya çalışıyoruz. Haftada bir kez belki markete gidiyor, hemen dönüyoruz. Öte yandan çok stok yapmanın bir anlamı da yok çünkü market ürünlerinden maskeye, ne ararsan her şeyi düzenli olarak temin edebiliyoruz zaten. Başka ülkelerde yaşananları görünce, Türkiye’de yaşadığımız için hep şükrediyoruz.”

61. DAKİKADA 5 GOL

Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”

Büyük bir tutkuyla bağlı olduğu, formasını gururla terlettiği Trabzonspor’da jübile yapamadığı için buruk olduğunu ifade eden Hüseyin Tok, 61. dakika golleri ile ilgili şunları söyledi: “İlk şampiyon olduğumuz sezon Fenerbahçe’den liderliği aldığımız maçta golü 61’de atmıştım, bu tesadüf hep konuşulmuştu. Yetmedi 4 maç daha 61’de gol attım. Bu duruma ben bile inanamadım açıkçası. Maçtan sonra bunu söylüyorlar, ‘Ne diyeyim, Trabzon’u, Trabzonspor’u çok seviyorum, o yüzdendir’ diyordum. Böyle güzel tesadüfler kime nasip olur? Halen taşıdığım çok büyük bir gurur. Bir üzüntüm de, o büyük zaferler, tarih yazdığımız şampiyonluklarla ilgili, torunlarımıza gösterecek görüntülerin olmaması. İyi ki fotoğraflar var.”

5 ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor’da 1973-1980 yıllarında oynayan Hüseyin Tok, bir 2. Lig, dört kez de 1. Lig Şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası kaldırdı. Attığı gollerle bu tarihi başarılarda önemli bir katkı sağladı. Bordo-Mavili forma ile 76 gol kaydetti.

BİR TRANSFER YARIM DAİRE

Tok: “Bizim dönemimizde şampiyon olan, milli takıma giden bir futbolcu iki yılda bir daire alabilirdi. Şimdi bir oyuncu, bir transferde aynısından 80 daire alıyor.”

Yarım asırdan fazladır futbolun içinde olan Hüseyin Tok, eskiyle yeniyi kıyaslamanın mümkün olmadığını şu sözlerle anlatıyor: “İki kuşak arasında dağlar var. Bizim statlarımız yağmurda çamur olurdu, şimdiki çimler özel. Biz çim sahada değil, yollarda taş koyarak antrenman yapardık, şimdi teknolojik aletler devrede. O zamanlar daha çok kondisyonu iyi olan başarılı olurdu, şimdi taktikler ön planda. Ve maddi durum. Bunu şöyle anlatayım: Bizde şampiyon olan, milli takıma giden bir oyuncu iki yılda bir daire karşılığında transfer olurdu. Şimdi Trabzonspor’da aynı evlerden iki yılda 80 tane alabilecek oyuncu var. Yani şimdiki bir oyuncunun parasını, o efsane takımın bütün oyuncuları alamazdı.”

3 PUAN SİSTEMİ İYİ

Futbolun gelişmesinde tesisleşmenin yanı sıra 3 puanlı sistemin de büyük katkısı olduğunu ifade eden Hüseyin Tok, şöyle devam etti: “Bizim zamanımızda rakiplerimizin yüzde 90’ı 10 kişi ile kapanıyordu. 2 puanlı sistemde, 1 puan büyük başarıydı onlar için. O nedenle o dönemlerde çok daha az gollü maçlar oynanıyordu. 3 puanlı sistemde iş değişti, 1 puan yetersiz kaldı, mecburen daha açık futbol oynanmaya başlandı. Bu da futbolun seyir zevkini geliştirdi, goller arttı.”

ACISINI ÇIKARTTIM

Tok: “4 gün sonra bu kez Başbakanlık Kupası maçı, Fenerbahçe ile oynuyoruz, ben 2 gol attım ama maç berabere bitince penaltılara gitti. Ben atmayacağım yine ama 9’uncu penaltıya gelince iş bana kaldı, mecbur topun başına geldim ama heyecandan ölecektim. Bu kez attım, kazandık. 5 gün sonra Galatasaray’la bu kez Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıktık. 2 gol de orada attım, kupayı aldık. Heyecan dolu 9 gün yaşamıştım.”

KAÇIRINCA YIKILDIM

Şampiyonluk yıllarının her anının mutluluk, gurur ve heyecan dolu olduğunu ifade eden Hüseyin Tok, farklı duygular yaşadığı 9 günlük özel bir dönemi şöyle anlattı: “Şampiyonluğu İstanbul dışına çıkarmışız, çok mutluyuz. Ama Türkiye Kupası finali rövanşında İstanbul’da Galatasaray’a karşı maç penaltılara gitti, ben atmak istemedim. Ama Ahmet Ceyhan atmak istemeyince mecburen gittim, penaltıyı kaçırınca yıkıldım.

YİNE ESKİSİ GİBİ OLDU

Tok: “Biz Trabzonspor efsanesini, şampiyonlukları, alt yapıdan gelen oyuncularla yaptık. O zamanlar maddi sıkıntılar vardı mecburen bize yöneldiler. Ama aşı tuttu, başarılar geldi. Yeniden öyle bir fırsat doğdu çünkü benzerlikler var. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir’ler, Uğurcan ve Hüseyin’ler çıktı. Daha Serkan’lar, çok isim var geleceği kurtaracak.”

GOLCÜLÜĞÜ DE KARAKTERİ DE ÇOK İYİ

Hüseyin Tok, kendisiyle aynı mevkide oynayan, Trabzonspor’da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken yıldızı Sörloth’u şöyle yorumluyor: “O boyuna rağmen inanılmaz süratli ve çevik. Bu kemik yapısında, bu özellikler çok az futbolcuda vardır. Beni daha da ilgilendiren yönü kişiliği. İşini hakkıyla yapıyor, herkese saygılı, formasını sonuna kadar terletiyor, hep oyunun içinde, skora hiç bakmıyor. Çok karakterli, özel bir oyuncu. Hedefe oynayan bir takım için böyle bir isme sahip olmak rakiplerine karşı çok büyük bir avantaj.”

SEMPATİ KATTILAR

Hüseyin Tok, o günlerden bugüne şu mesajı verdi: “Trabzon’un alt yapıdan yetişen gençleri, başarılarının yanı sıra kulübe yeniden sempati de kattılar ülke genelinde ve bu önemli. Geçen yıl pahalı isimler gönderildi, alt yapıya yol açıldı, başarı geldi. Şimdiki yönetimin yanıldığı iki transfer oldu. Sturridge ve Obi Mikel. Onlar da maddi zarar olmadan, gittiler.”

ÇARE ALT YAPI

Tok: “Tek çözüm alt yapı, üstelik şu koronavirüs nedeniyle kulüplerde yaşanacak ekonomik sıkıntıların ardından bundan başka zaten çare yok. O olmasa da Trabzonspor’un tek kurtuluşu alt yapı. Sadece mahalle baskısını uzak tutmak, yabancılara yapılan hoşgörünün hiç değilse yarısını öz evlatlara göstermek gerekir.”

ESKİ FİLMLER DUYGU DOLUYDU

Zamanının eşi Sevgi ile sohbet edip kitap okuyarak, televizyonda belgesel izleyerek geçiren Hüseyin Tok, “Özellikle eski kovboy filmleri bugünlerde çok hoşuma gidiyor. Onlarca film seyrettim. Yeni filmler daha katı, eski filmler duygu dolu. Belki o yüzden bugünlerde ilgimi daha çok çekiyor” derken, ev işlerinde eşine elinden geldiğince yardımcı olduğunu anlatıyor.

TORUNLARIMI ÇOK ÖZLEDİM

Tok: “Futbol oynarken kamplarda, ardından teknik heyet ve izleme komitelerdeki görevlerim zamanında da yurtiçi-yurtdışında maçtan maça koşmuşuz. Artık evde dinlenmek daha çok huzur veriyor. Ama bu günlerde tek eksiğim torunlarım. Melis, Uras ve Çınar’ı görememek beni çok üzüyor. Bir de onları nasıl bir gelecek, nasıl bir dünya bekliyor, onu düşünüyorum. Bu virüs belası bittikten sonra her şey eskisi gibi mi olacak? Daha güzel olmasını temenni ediyorum.”