AKŞAM Özel Röportaj: O iki maçı unutamam

Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”

AKŞAM Özel Röportaj | Engin VEREL

Türk futbolunda meşhur üçlemelerden biridir Fethi-Nihat-Ender fi lelere gönder. Eskişehirspor’un efsane dönemlerine damga vurmuş bu üçlünün beyni olan Ender Konca milli maçta gösterdiği üstün başarıyla Almanya’ya transfer oldu. Fenerbahçe’de de önemli başarılara imza attı. Kariyerinde 2 lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunan Ender Konca, o efsane günleri AKŞAM’a anlattı: “Futbol yaşantım hep artılarla devam etti. Futbola küçük yaşlarda yetiştiğim semt sahalarında oynayarak başladım. 15 yaşında Kasımpaşa genç takımına seçildim. 16 yaşında 2. Lig A takımında oynadım. Daha sonra İstanbulspor’a transfer oldum 1 yıl oynadım, 1966 yılında Avrupa Gençler Şampiyonası’nda takım kaptanlığı yaptığım dönemde Avrupa üçüncüsü olduk.

ESKİŞEHİR’DE İZLEYİP, BEĞENDİLER

Bu maçlar Eskişehir’de oynandığı için beni, Eskişehirli yöneticilerin beğenmesiyle o yıl Eskişehirspor’a transfer oldum. 4 yıl Eskişehirspor’da (1967-1971) oynadım, Türkiye kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandık. Lig şampiyonluğunu ise kıl payı Galatasaray’a kaptırdık. 1971 sezonu sonunda Eskişehirspor’dan Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımına transfer oldum. Almanya’ya gidene kadar 12 kez Genç Milli, 8 kez Amatör Milli, 15 kez de Ümit Milli formayı giydim. Almanya’da oynarken 2 kez davet edildim ve Polonya ile Lüksenburg maçlarında oynadım.

NE SAHA NE DE MALZEME VARDI

Bizim futbol oynadığımız yıllar tam yokluk yıllarıydı. Doğru dürüst ne saha, ne de malzeme vardı. Futbol ayakkabımızı bile Almanya’dan getirtiyorduk. Dinyakos ayakkabı giyiyorduk. Bugün ile hiçbir şekilde mukayese edemeyiz. Yine de bu imkânsızlıklara rağmen bizler çok sıkı arkadaşlıklarımızla başarı kazanıyorduk. Kariyerimde iki maçın yeri ayrıdır. 1970 yılında Almanya’nın Köln şehrinde Almanya ile 1-1 berabere kaldığımız maç. Bu maçtan sonra Frankfurt’a transfer oldum. Bir de Ankara’da 1971 yılında G.Saray-Eskişehirspor Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı. 3-2 Eskişehir’in galibiyeti. O maçta bizim gollerin ikisini Fethi, birini ben atmıştım. Galatasaray’ın gollerini de Metin Oktay ve Gökmen attı. Hatırası büyük maçlardı.”

EN BAŞARILI ŞENOL GÜNEŞ

Konca: “Şenol Güneş, Milli Takımımız’da bugüne kadar görev yapan en başarılı teknik direktör. Yaptıkları ortada. Tarihe geçti. Kendisini tebrik ediyorum.”

Kariyerinde 43 kez milli olmuş Ender Konca, bugün Türk Milli Takımı’nın geldiği noktadan memnun. Euro 2020 biletini alan takımın Teknik Patronu Şenol Güneş’in icraatlarını da beğeniyor ve destekliyor. Ender Konca’nın Ay-Yıldızlı ekip ve hocası Şenol Güneş hakkındaki görüşleri şöyle: “Şenol Güneş Milli Takımımız’da bugüne kadar görev yapan en başarılı teknik direktör. Başarısı ortada. A Milli Takımımız’ı 2002’de dünya üçüncüsü yaptı. Turnuvaya giderken 9 maçta 21 puan topladı. Şimdi de Euro 2020 elemelerinde 10 maçta 23 puan toplayarak 2020’ye götürmeyi başardı. Bunlar tarihe geçen olaylar. Avrupa’da oynayan Türk futbolcular ile Türkiye’de oynayan oyuncuları harmanlayarak başarılı bir Milli Takım oluşturdu. Kendisini tebrik ediyorum.”

KURTULUŞ ALTYAPIDA

Türkiye’de yetişip, Almanya’ya transfer olan ilk futbolcu Ender Konca, Türk futbolunun kurtuluşunun altyapıda olduğunu vurguladı.

Son dönemde salgının futbol ekonomisine verdiği ağır hasarlar, takımlarımızın altyapıya vereceği önemi de yeniden tartışmaya açtı. Türkiye’de toprak sahalardan yetişip, Almanya’ya transfer olan Ender Konca, Altınordu modelini örnek gösterip, şu tesviyede bulundu: “Türk futbolunun geleceği altyapılardan yetişecek çocuklarımızla sağlanır. Bütün kulüplerin altyapıya çok önem vererek yatırım yapmalılar. Yöneticilerin hedefi bu olmalı. Türkiye’de altyapıya ağırlık veren Altınordu takımının teknik heyet ve yöneticilerini tebrik ederim. Doğru olanı birlikte başarıyorlar. Bizim zamanımızda altyapı yoktu. Bizler mahalle aralarında, boş arsalarda sabahtan akşama kadar top oynardık. Top ile yatar, top ile kalkardık. İşin sırrı da bu olsa gerek. Çok çalışmak…”

ALMANYA’DA ZORLANDIM

Konca: “Almanya’ya transfer olduğum ilk hazırlık kampında hocamız Erick Ribeck’in yaptırmış olduğu çalışmalar beni bayağı zorlamıştı. Günde 3 antrenman yapıyorduk. Zamanla alıştım. O yıllar Bundesliga’da sistemler farklıydı. Herkes adam adama oynuyordu. Bir tek Grabowski ile Holzenbein serbest oynuyordu.”

BECKENBAUER’E TESADÜF ETMİŞ

Ender Konca, Beckenbauer’e attığı bacak arası çalım konusunda tevazu gösteriyor: “Beckenbauer dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liberosudur. Maçın oynandığı şartlar ne olursa olsun ona böyle bir hareket yapmama terbiyem müsaade etmez. Maç esnasında tesadüfen olan bir şeydir. İstem dışıdır, rastgele olan şeylerdir.”

KEVIN KEEGAN’A KARŞI OYNADIM

Konca: “Eintracht Frankfurt, oynadığım 1971- 1973 yıllarında iki sezon ligi beşinci bitirdik. UEFA Kupası’nda Kevin Keegan’lı kadrosu ile Liverpool ile oynadık. Bu maçlar ve oynadığım yıldız futbolcular benim en güzel anılarım oldu.”

KALE HARİÇ HER MEVKİYE GEÇTİM

Konca: “Fenerbahçe’de 4 sezon oynadım. 2 yıl ileri uçta 11 numaralı formayı giydim. Didi’nin teknik direktörlüğünde bazı oyuncular ceza alıp kadro dışı kalınca defansta büyük açık oldu. Bu nedenle bana kale hariç sağ ve sol bek ile orta sahada görev verdi.

DÖRT HOCAYI ÖRNEK ALDIM

Konca futbolculuk ve teknik direktörlük döneminde kimlerden feyz aldığını şöyle ifade etti: “Futbol oynadığım yıllarda çalıştığın 4 hocamdan çok şeyler öğrendim. Eskişehirspor’da Abdullah Gegiç, Milorad Mitroviç, Fenerbahçe’de Josef Venglos ve E.Frankfurt’ta Erich Ribeck. En çok etkilendiğim hocalarımdı.”

EVDE KALIYORUM

Ender Konca koronavirüs salgınına karşı önlemlerine azami gayret gösterenlerden. Bugünleri şöyle özetliyor: “Salgının başladığı tarihten bugüne kadar geçen süreç, sıkıntılı olsa da bütün yaşamsal ihtiyaçlarımı evde kalarak yapmaya çalışıyorum.”

GÜZEL DUYGULAR

Ender Konca, aile bağlarının her zaman güçlü tutulmasını istediği futbol ailesine de şu mesajları veriyor: “Futbol ailesi olarak birbirimize daha yakın olalım. Daha çok sohbet edelim. Güzel duygularımızı diri tutalım. Herkese sevgi ve saygılar.”

DOĞRU KARAR

Konca, liglerin oynatılmasıyla ilgili görüşünü şöyle açıkladı: “TFF’nin alacağı kararlar çok önemli. Futbolcunun sağlığı her şeyin başında gelir. Onun için yetkililerin en doğru kararı vereceklerine inanıyorum.”