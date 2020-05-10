AKŞAM Özel Röportaj: Kırık ayakla Fenerbahçe'ye

Ogün Altıparmak, ‘efsane' yılların hüzünlü başlangıcını AKŞAM'a anlattı: “1963 yılında futbol kariyerimde ayağım ikinci kez kırıldı. O haldeyken Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Bu benim için inanılmaz bir olaydı. Ayağı kırıkken transfer edilen ilk futbolcu oldum.”

AKŞAM Özel Röportaj | Engin VEREL

Ogün Altıparmak 1959 yılında Esin Ayyıldız’la hayatını birleştirirken, hem Ay-Yıldızlı forma altında hem de kulüp kariyerinde hızlı bir yükseliş başladı. Altıparmak, o günleri şöyle anlattı: “1961 yılında B Milli oldum. Hemen üç ay sonra da ilk defa A Milli Takım formasını Romanya’da, Romanya’ya karşı giydim. Bu arada ilk oğlum Okan’ın doğması ile babalık şerefi ne nail oldum. 1962 yılında ilk defa yapılan Ümit Milli takımları maçında, İngiltere’de ilk milli golümü kaydettim. Aynı sene Macaristan’da yapılan A Milli maçında beyin sarsıntısı geçirerek 15 gün hastanede yattım. Bu hadise dolaysıyla 6 ay futbol oynayamadım. Zamanın Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Orhan Şeref Apak’ın teşvikleri ile tekrar milli formama kavuştum.

BİLİMSEL OLARAK ÇALIŞMALAR YAPTIM

1963 yılında Karşıyaka-Altay maçında ayağım tekrar kırıldı işte tam o sırada hatırlanacağı gibi her şeyimi borçlu olduğum Fenerbahçe Kulübü beni transfer etmek istedi. Bu benim için inanılmaz bir olaydı. Çünkü bir futbolcunun sakatlığı hele de ayak kırılması performansının düşeceği anlamına gelirdi ve pek tercih edilmezdi. Ama Fenerbahçe beni kırık ayağımla transfer etti. Bu olay bana kırık ayakla transfer olan ilk futbolcu lakabını almamı sağladı. Fenerbahçe’ye transfer olduktan 4 ay sonra çok bilimsel olarak çalışıp eski sağlığıma kavuştum ve futbola yeniden başladım. 1964 yılında vatani görevimi yedek subay öğretmen olarak yaptım. Askerliğim bitince İzmit İ.T.İ.A’de tahsilimi tamamladım.”

1956 - Lefter Küçükandonyadis (Fenerbahçe formasıyla) Ogün Altıparmak (Karşıyaka formasıyla)

İLK TRANSFER 2 BİN TL

Altıparmak ilk transfer macerasını şöyle anlattı: “Bir sezon mahalli liglerde Karşıyaka-Kültürspor maçında ayağım kırıldı 4 ay futboldan uzak kaldım. Bir yandan futbol oynamak bir yandan da derslerimi aksatmadan 1957 senesinde İzmir Ticaret Lisesi’ni bitirerek, Yüksek Ticaret’e kaydoldum. 1957 senesinde 2000 lira transfer ücreti alarak profesyonel oldum.”

YÜZMEDE BİRİNCİLİK

Komple bir sporcu olan Ogün Altıparmak, İzmir Karşıyaka Türk Birliği İlkokulu’ndan sonra spora başladığı Karşıyaka’da 100 metre kelebek ve 100 metre kurbağalamada İzmir birinciliği elde etti. Adana’daki Türkiye birinciliğinde de 200 metre kurbağalamada bronz madalya kazandı. Karşıyaka takımını atletizm, masa tenisi, hentbol ve basketbolda da temsil etti.

40 BİN KİŞİYLE JÜBİLE

7 Temmuz 1971 yılında futbola veda eden Ogün Altıparmak’ı jübilesinde 40 bin kişi uğurladı...

Ogün Altıparmak, 33 yaşında futbolu bırakırken futbolseverler ona eşi görülmemiş bir veda töreni düzenledi. O günleri şöyle anlatıyor: “7 Temmuz 1971 tarihinde yaptığım jübileme 40.000 kişinin gelmesi spor tarihinde bir ilk olarak hatırlanır. Bu durum benim Fenerbahçe aşkımı alevlendirdi. Çocukluğumda hayalini kurduğum Fenerbahçe formasını, 8 yıl onurla taşıyarak 4 Lig, 3 Türkiye, 3 TSYD, 2 Cumhurbaşkanlığı, 1 Balkan Kupası kazanmam, hem hakikatli Fenerbahçe taraftarının sevgisini artırmış hem de sokağa ve oturduğum apartmana ismimin verilmesi tarihe geçmemi sağladı. Doğruyu yapana Allah yardımını esirgemez bunu yaşadıkça görüyorsunuz.”

2 AYLIĞINA AMERİKA

Ogün Altıparmak 1968 yılında kısa bir ABD macerası da yaşadı. Washington Whips takımında 2 ay forma giyen Altıparmak tekrar Fenerbahçe’ye döndü. 1971 yılında da küçük oğlu Batur dünyaya geldi.

BEN O GÜN DOĞDUM

Ogün Altıparmak… Fenerbahçe’nin efsane yıldızlarından. 10 Kasım 1938 doğumlu. Atatürk’ün öldüğü saatlerde dünyaya geldi. Altıparmak, babasının hatırasını şöyle anlatıyor: “Bankadan içeri sevinçle giren babam bir erkek çocuğu olduğunun müjdesini arkadaşlarına bildirirken, Türk Milleti’nin kurtarıcısı Büyük Atatürk’ün kaybedildiğinden habersizdi. Bankadaki arkadaşlarının kendisini göz yaşlarıyla karşılaması, sevincini kursağında bırakmıştı. Hep birlikte doğan çocuğun adının ‘Ogün’ olmasına karar verdiler.”

1964-65 sezonunda Oscar Hold yönetimindeki lig şampiyonu olan Fenerbahçe kadrosu.

SİGARA İÇME KUL HAKKI YEME

Jübileden sonra iş hayatına atılan Ogün Altıparmak, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Jübileden elde ettiğim para ile hem iş kurdum hem de çocuklarımı iyi okullarda okutarak iyi eğitim almalarını sağladım. İş hayatım da iki kez aldatıldım. Bu yüzden ailece kötü günler geçirdik. Allah bana o zor günlerde yardım etti. Beni aldatanlarsa bu dünyadan kötü bir şekilde yok olup gittiler.

1966-67 sezonu: Ogün Altıparmak ve Abdullah Çevrim gol sonrası böyle seviniyor.

HAYIR DUALARINI ALDIK

Büyükbabamın vasiyetini hâlâ unutamam, ‘1- Kul hakkı yemeyeceksin. 2-Sigara içmeyeceksin’ derdi. 38 yıl yaptığım ticaret hayatımda yanımızda 100 kişi çalıştırdık ve onların hepsinin hayır duasını rahmetli eşim ile birlikte aldık.

1 SENEDE MİLLİ FORMAYI KAPTIM

Futbola 1955 yılında başlayan Ogün Altıparmak, yeteneğiyle basamakları hızla tırmandı. O dönemi şöyle anlatıyor: “1955 senesinde Fenerbahçeli Puşkaş lakabı ile bilinen Ergun Öztuna’nın teşvikleri ile futbola başladım. Çok yoğun ve istekli çalışmam sayesinde 1956 senesinde Genç Milli Takım’a seçilerek Macaristan’da Doğu Almanya’ya karşı ilk Türk Milli Takım formasını giydim. Bu olay futbola olan tutkumu artırdı.”

Ogün Altıparmak, Manchester City karşısında Fenerbahçe’yi zafere taşıyan golü atıyor.

KRAL OLARAK BIRAKTI

Futbolu son sezonunda gol kralı olarak bırakan Ogün Altıparmak, 4 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası coşkusu yaşadı. Ayrıca 32 A, 2 B, 3 Ümit, 3 Genç olmak üzere 40 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Ayrıca 14 defa Ordu Milli Takımı’nda yer aldı.

ÜRETİN, HELAL KAZANIN

Ogün Altıparmak röportajının sonunda gençlere ve Türkiye’de iş yapan insanlara da şu öğüdü verdi: “Ali-İmran suresini okusunlar. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Ben 82 yaşındayım tavsiyem helal para kazanın ve üretim yapın.’