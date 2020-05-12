AKŞAM Özel Röportaj: Kavgada yalnız kaldım Trabzon'u bıraktım

Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.

AKŞAM Özel Röportaj | Gürkan ATA

Trabzonspor’un kupalarına damga vuran isimlerden biriydi Tuncay Soyak. Agresifti, çok kart görürdü, takımı için gözünü budaktan sakınmazdı. Ordu deplasmanında da rakiple tutuştuğu kavgada yalnız kalınca, Trabzonpor’u bırakma kararı aldı. O günleri kendisinden dinleyelim: ”Trabzonspor’da büyük başarılara imza attım, tarih yazdık, kupalar kaldırdım. 8 yıl boyunca canımı dişime taktım. Ayrılmamda iki etken var, biri yeni gelen oyunculara bizim kat kat üzerinde ücretler ödeniyordu, takım içi adalet kaybolmaya başlamıştı. Asıl önemlisi, o sezon Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga oldu. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım zaten. Bizi başarıya götüren en önemli etken birliktelik ve takımdaşlık ruhu kayboluyordu çünkü.

DENGELER BOZULUNCA, ÇÖZÜLDÜK

Biz İstanbul saltanatını yıkıp tarih yazan muhteşem bir ekiptik. Birbirine kenetlenen, iyi arkadaş grubuyduk, yıllardır bu bozulmadı. Trabzonspor’da başarıyı bu getirdi zaten. Parayı kimse sorun etmezdi, Şenol Güneş 10 alıyorsa, biri 9, diğeri 8 alıyordu, kimse ses çıkarmıyordu. Ama 1982 yılından itibaren dışarıdan transferler başladı, dev rakamlar verildi ve böylece o Trabzonspor’u var eden tüm bağları koparttılar, resmen takımın pimini çektiler. Bu durum artarak devam etti. Dengeleri bozarak Trabzonspor’u bitirdiler.

14 YILDA 400 BİN DOLAR KAZANDIM

Trabzonspor’da 4 şampiyonluk, 5 Cumhurbaşkanlığı, 2 Türkiye, 2 Başbakanlık Kupası, Galatasaray’la 1 lig şampiyonluğu, Zeytinburnu ile 2. Lig şampiyonluğu sevinci yaşadım. Milli takımda oynadım. Bir süre önce bir hesap yaptım. Bu kadar başarılı bir futbol geçmişim var, 14 yıllık kariyerimde toplasan 300- 400 bin dolar para kazandım. Şimdi sıradan bir futbolcu, bir sezonda bu parayı beğenip oynamaz. Düşünün, Galatasaray’a büyük bir transferle gittim, 2 yıllık parayla bir daire alabildim.

İÇİMDEN BİR SES ‘VUR’ DEDİ

“İskender’in pası dün gibi aklımda. Ceza sahası dışındaydım. Gelişine vurdum, Inter’i 1-0 yendik. Rövanşta lobiye yenildik.”

Tuncay Soyak’ın kariyerinde en önemli gollerinden biridir İnter zaferini getiren füzesi. O maçın hatırası da farklı. Kendisinden dinleyelim: “1984’te İnter’i yendik. O sezon İtalya dünyanın en iyi takımlarından biriydi Inter’de, 8 milli oyuncu vardı. Kaleci Zenga, Baressi, Altobelli, Belçika milli takım kaptanı Coek, Almanya milli takım maestrosu Müller gibi yıldızlar vardı, o takımı kolay kolay kimse yenemiyordu. Avni Aker’e geldiklerinde aynı havadaydılar. Ama biz demir gibi bir takımdık. Onları çok sıkıştırdık ama gol atamıyorduk. Son dakikada İskender’in pasını dün gibi hatırlıyorum. Ceza sahasının dışındaydım. Vursam mı, kontrol mü etsem diye düşünürken içimden bir ses ‘vur’ dedi. Gelişine vurdum ve İnter’i 1-0 yendik. Rövanşta ise resmen hakem mafyasına, lobiye yenildik. Şenol Güneş’in başını yardılar, ceza sahası dışındaki pozisyona penaltı çaldılar.”

ŞENER BEDDUA ETTİ AYAĞIM KIRILDI

Tuncay Soyak: “Galatasaray’a giderken Sadri Şener, şaka yollu ‘İnşallah ayağın kırılır’ dedi. Kampta ayağım kırıldı. 6 ay futbol oynayamadım.”

Tuncay Soyak, Galatasaray’a transfer sürecinde yaşanan ilginç hikayeyi şöyle anlattı: “Sezon sonu Galatasaray beni istedi. İstanbul’da Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ın bürosunda bunu konuşuyorduk. Asbaşkan Sadri Şener’le beraber. Önüme açık çek koymuşlardı, kabul etmedim. Parayı düşünsem o çeke istediğimi yazardım. Artık bir değişiklik gerekiyordu. Ben diretince Sadri Şener şaka yollu, ‘inşallah ayağın kırılır’ dedi, güldük. Galatasaray’a gittim, Almanya’daki hazırlık maçında, daha 3’üncü dakikada hem ayağım kırıldı, hem bilek bağı koptu. 6 ay oynamadım, öyle olmasa futbolculuk hikayem farklı yazılabilirdi. Ondan sonra eski formumu yakalayamadım açıkçası. Sadri Şener’e, ‘Ne beddua etmişsin, senden korkulur, bir daha seninle ters düşmem’ diye takılırım her zaman.”

KAHİN 39’U BİLDİ

Tuncay Soyak iki puanlı sistemde ilk yarıda 25 puan topladıkları sezona ilişkin şu anısını paylaştı: “İki puanlı sistemde 25 puan toplamıştık. Devre arasında Trabzonlu bir genç kahin vardı, Kaya diye. ‘Sezon sonu Trabzon 39 puanla şampiyon olacak’ demişti, kimse inanmamıştı. Gerçekten de ikinci yarıda ancak 14 puan toplayarak şampiyon olmuştuk.”

İYİ GOLCÜYMÜŞÜM

Pandemi günlerinde kitap, film ve eski maçlarla vakit geçirdiğini belirten Tuncay Soyak, “Ne olursa olsun günde 1-1.5 saat spor yapıyorum. Televizyonlarda eski maçları veriyorlar, inanılmaz nostalji oldu. En son Başbakanlık Kupası maçı vardı, Kayserispor’la. Ona rastladım, 3 gol atmıştım. İzlerken kendimi beğendim, iyi golcü imişim. (Gülüyor) Müthiş koşardım, pivot santrfordum ama hırsımdan rakip defans oyuncularına büyük baskı yapardım. Şimdi kendi adımla futbol akademim var. Yakupluspor Kulübüm var, sporcularımı çok özlüyorum.”

KALASTAN KALECİ!

Karadeniz fıkralarını aratmayacak bir Özkan Sümer klasiği daha. Tuncay Soyak’tan dinleyelim: “Ziyabey sahasında antrenman yapıyoruz, Özkan Hoca her zamanki gibi bağırıyor. Saha dar, sanırım 5’e 5 çift kale yapıyoruz. Kalede de Alper Boğuşlu. İyi de goller kurtarıyor. Bir tane gol yedi, Özkan hoca kızdı, ‘Evladım, sen kenarda bekle’ dedi. Arkadan bir kalas alıp kaleye koydu. O sırada bir şut çektik, gitti kalasa çarpıp döndü. Özkan hoca Alper’e döndü, ‘Evladım, bak kalas bile top kurtarıyor, sen kurtaramıyorsun’ diye takıldı.”

SORU İŞARETİ ÇOK

Soyak sezonun geleceğini şöyle değerlendirdi: “Ligler haziranda başlayacak, bu bana çok mantıklı gelmiyor. Futbolcular için zor olacak. Performanslarının yüzde 50’sini zor yakalarlar. Maçta da antrenmanda da psikolojik olarak etkilenir çünkü risk var. Dünyada yüz binlerce insan bu virüs yüzünden ölüyor, hiç akıldan çıkar mı? Seyahati var, konaklaması var, vs. vs. bundan sonrası soru işareti dolu.”

HER SENE EN AZ 2 KIRMIZI

Soyak: “Karadeniz inatçılığı var, haksızlığa hiç tahammül edemem. Bu yüzden çok kırmızı kart gördüm, milli takım forması ile dahil. Ortalama her yıl en az 2 kez atılırdım, sarı kartlar bir sürü. Çoğu itirazdan, biraz da kayarak rakibe gitme huyum vardı! Şimdi bakınca kabul ediyorum, biraz hırçındım.”

İLGİNÇ TESADÜFLER OLDU

Tuncay Soyak’ın kırmızı kartlarla ilgili ilginç bir anısı da var: “Galatasaray maçında 2 gol attım, 2-0 öndeyken atıldım, maç 2-2 bitti. Bir süre sonra rakip Kocaelispor’du, 2 gol attım, 2-0 öne geçtik, yine atıldım, yine maç 2-2 bitti. Çok utandım ama sonraları da çok kart gördüm!”

15 ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor’un efsane golcülerinden Tuncay Soyak, Bordo-Mavili takımda 4 şampiyonluk, 5 Cumhurbaşkanlığı, 2 Türkiye, 2 Başbakanlık Kupası, Galatasaray’la 1 lig şampiyonluğu, Zeytinburnu ile de 2. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşadı.