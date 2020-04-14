AKŞAM Özel Röportaj: Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim

Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”

AKŞAM Özel Röportaj | Orçun ÖZATEŞ

Futbola 6 yaşında başlayıp, 14 yaşında Portekiz’e davet edilen Mame Thiam, daha sonra İtalya’da kariyerine devam etti. Başta Inter ve Juventus olmak üzere bir çok takımın formasını terleten Senegalli oyuncu, 10 yıl kaldığı Çizme’de beklenen patlamayı yapamadı. Kiralık gittiği kulüplerde ise başarılı bir performans ortaya koydu. Mame Thiam’ın son durağı Kasımpaşa oldu. Sezon başında İstanbul ekibine transfer olan 27 yaşındaki Senegalli, takımına çabuk adapte oldu ve attığı gollerle skor gücüne katkıda bulundu. Thiam, Inter ve Juventus’taki deneyimlerini şöyle anlattı:

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADIM

“Inter’de Mourinho ile çalıştığımda, ondan çok şey öğrendim. O günlerde takımda Milito, Eto, Sneijder, Pandev gibi çok önemli hücum oyuncuları vardı. Baloteli de o zamanki kadroda ilk 11’de şans bulamıyordu. Antrenman nasıl yapılır. Kazanmaya odaklı motivasyon nasıl sağlanır, güçlü karakterli olmayı nasıl başarabilirsin. Hepsini Mourinho’dan öğrendim. Juventus’a gittiğimde de durum farklı sayılmazdı. Higuain ve Dybala gibi isimler vardı. İtalya’da alt sıralarda bir takıma da gidebilirdim ama tercihimi büyük takımlardan yana kullandım.

HÂLÂ GÖRÜŞÜYORUZ

Tabii orada çok büyük yıldızlar varken, fazla oynama şansı bulamadım. Ama profesyonel anlamda çok şey öğrendim. İtalya benim için ikinci vatandır. 10 yıla yakın orada eğitim ve futbol için bulundum. Oradaki arkadaşlarımla hâlâ düzenli olarak görüşüyorum. İtalya futbolu taktiğe dayalı ve fizik gücünün yüksek olduğu sert bir lig. Türk futbolu da çok sert ve fiziğe dayalı bir lig. İngiltere ligi gibi sert. Takip edilen güzel bir lig benim için…”

LİGLER İNŞALLAH ERKEN BAŞLAR

Thiam: “Ligin Haziran’da başlayacağı konuşuluyor. Ama inşallah erken başlar. Futbolun yokluğu bizim için büyük eksiklik.“

Golcü oyuncu da herkes gibi karantina süresini evde geçirmekten sıkılmış ancak sağlık için bunun zorunlu ve gerekli olduğunu düşünüyor. Thiam, şahsi antrenmanlarını evde yapmaya ve kendini hazır tutmaya çalışırken, boş zamanlarını sosyal medyada taraftarlarıyla sohbet ederek geçirdiğini belirtiyor. Futbolu çok özlediğini vurgulayan Senegalli golcü, şu temennide bulunuyor:

TÜM DÜNYA İÇİN DİLİYORUM

“Ligin başlamasını haziran ayı gibi duyuyorum. Ama inşallah çok daha önce başlar. Biz futbolcuyuz ve futbol oynamamak bizim için bir eksiklik. İnşallah virüsü hep beraber çabuk atlatırız. Ve bütün dünya için de aynı dilekleri diliyorum.”

BAŞKAN SENEGAL’DE ÇOK SEVİLİYOR

Kasımpaşa’nın golcüsü Mame Thiam: “Cumhurbaşkanı ile tanışma fırsatım oldu. Çok iyi bir insan ve Senegal’de çok sevilen bir lider. Onun desteklediği takımda oynamak da ayrıcalık.”

Kasımpaşa’nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam, Türkiye’de henüz istediği performansı tam olarak sergileyemese de 17 maçta küçümsenmeyecek bir performans ortaya koydu. Sezon başında transfer edilen Senegalli yıldız, ülkemizde top koşturan diğer Senegalli oyuncular gibi burayı benimsemiş durumda. Müslüman olan Thiam, Müslüman olan bir ülkede futbol oynadığı için mutlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğup, büyüdüğü yer olan Kasımpaşa’nın formasını giymek de onun için ayrı bir gurur vesilesi. Thiam, Erdoğan’la tanışmanın ayrıcalığını yaşadığını ve bundan heyecan duyduğunu belirtirken, bu konuda şu yorumda bulunuyor: “Cumhurbaşkanı ile tanışma fırsatım oldu. Çok iyi bir insan ve Senegal’de çok sevilen bir lider. Onun desteklediği bir takımda oynamak bir ayrıcalık. Bunun için ayrıca mutluluk duyuyorum.”

FALCAO GERÇEKTEN İYİ

Kendisiyle aynı bölgede görev yapan Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Falcao’yu öven Thiam, onunla bir kez karşı karşıya geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Değişik santrafor tipleri var. Benim için iyi santrafor pas, hız, bitiricilik, topsuz alanı iyi kullanan ve takım arkadaşlarına gol yollarını açandır. Falcao’ya gelince çok iyi bir santrafor ve kariyeri belli. Ona karşı oynadım ve gerçekten iyi bir santrafor.

EN İYİSİ CR7

Juventus’un taraftarı da olan Thiam, Ronaldo’nun da büyük bir hayranı. Yıldız oyuncu, “En beğendiğim forvet Juventus forması giyen Ronaldo. Futbolculuğu tartışılmaz zaten. Onu her zaman çok beğenip takdir etmişimdir. Inter ve Juventus’ta oynadım. Ama ben Juventus’u tutardım.”

MERİH GÜÇLÜ

Türkiye’nin Euro 2020 elemelerinde en güçlü savunmacılarından biri olan Merih Demiral gibi Thiam’ın da yolu Sassuolo’dan geçmiş. Senegalli yıldız, yakından izlediği milli oyunumuz hakkında şu yorumu yapıyor: ”Merih Demiral’i Sassuolo ve Juventus’ta izledim. Genç ve güçlü bir stoper. Önünde daha uzun yıllar var kendini geliştirip dünya futbolunda ve Milli takımında güzel işler yapacaktır.”

Q7’Yİ DİNLİYORUM

Thiam: ”Quaresma çok iyi bir futbolcu kariyeri tartışılmaz. Onunla İtalyanca konuşuyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Onun tavsiyelerini dinliyorum. Çok iyi bir insan aynı zamanda.”

MILAN’A GOLÜM GÜZEL

Senegalli yıldız, kariyerindeki en unutulmaz golünü Milan’a attığını söylüyor. Bunun kendisi için özel bir anlam taşımasını da şöyle özetliyor: “Unutamadığım gol San Siro Stadı’nda Milan’a karşı 2-1 kazandığımız maçta attığım goldü.”

MAYAMIZDA VAR

Senegal’den çok iyi golcüler çıkmasını ise Thiam şöyle açıklıyor: “Senegal’de genelde çok iyi santrforlar çıkıyor çünkü disiplinli, hızlı, çok koşan ve savaşan oyuncular var. Bunun için gol becerileri de çok yüksek.”

SEVEREK YİYORUZ

Thiam: “Türk yemeklerini çok seviyorum. Ayrıca kulüp aşçımız da bizlere çok iyi yemekler hazırlıyor. Biz de bunları seve seve yiyoruz. Eşimle de dışarıda Türk yemekleri yemeyi seviyoruz.”

TERCİHİM ÇAY

Thiam: “Türk çayı mı kahvesi mi? Ben Türk çayını çok seviyor ve devamlı içiyorum. Menajerim Ediz Balkan, benimle çok yakından ilgileniyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu nedenle İstanbul’da sosyal anlamda da hiç bir sorun yaşamıyorum.”