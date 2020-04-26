AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”

AKŞAM Özel Röportaj | Orçun ÖZATEŞ

Yüksel Yıldırım, bir dönemin efsane Karadeniz ekibi Samsunspor’u şirketleştirdikten sonra tüm hisselerini devraldığında Kırmızı-Beyazlı ekip 2. Lig’e düşmüştü. Ortağı İsmail Uyanık ayrıldığında Yılport Samsunspor 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa’nın 6 puan gerisindeydi. Samsun, onun yönetiminde şaha kalktı ve ligler ertelendiğinde de takım Manisa’nın tam 10 puan önündeydi. Forbes verilerine göre 500 milyon dolarlık kişisel serveti bulunan ve 2017 yılında Shechtman Uluslararası Liderlik Ödülü’nü alan bu başarılı işadamı ile yaptığımız futbol sohbetinin konusu ister istemez 4 büyüklerin kulvarına kaydı. Fenerbahçe’den ayrılan Damien Comolli’nin de yakın arkadaşı olan Yıldırım, o dönem Sarı-Lacivertli takımda yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:

BAŞKAN ALİ KOÇ BÜYÜK VİZYONLARLA GELDİ AMA

“Ben Ali Koç adına üzülüyorum. Fenerbahçe’nin başına büyük planlarla ve vizyonla geldi. Ama Türk futbolu o kadar bataklığın içinde ki, bir anda kendini başka bir dünyada buldu. Çünkü istedikleri ya olmuyor ya da yapılamıyor. Maalesef bir sürü dış etken yüzünden hedefl erine ulaşamıyor. Zor bir dönemden geçiyor. Büyük bir stres altında. İngiltere’de, Almanya’da böyle şeyleri pek duymuyoruz. Comolli benim yakın arkadaşım… İstanbul’daki Fransız sarayında bir resepsiyonda tanışmıştık. Fenerbahçe’ye yeni gelmişti. Sonra da dostluğumuz devam etti. Comolli bana Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra, Türkiye’den gitmeden önce ‘Yüksel bey, ben Fenerbahçe ile olan sözleşmeme ve yükümlülüklerime sadık kaldım. Elimden geleni yaptım’ dedi. Comolli Şubat ayında ayrıldı ama bu bir birikimin sonucuydu.

ELJİF ELMAS’I KİMSE O PARALARA SATAMAZDI!

Daha önce de ayrılmak istemesine rağmen başkan izin vermemişti. Bence Comolli Fenerbahçe’de başarısız değil aksine başarılı sayılmalıdır. Fenerbahçe takım olarak başarısızdı. Comolli’nin yaptığı transferlerin çok başarılı olmadığı söylenebilir. Aldığı futbolcular kötü değil ama doku olarak uymadı. Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Başkan çıkıyor, fikir değiştiriyor. Benim sözümün geçmediği yerde durmamın bir anlamı kalmamıştı. Ben istifa ederek başkanın önünü açtım’ dedi. Bugün kim pek fazla oynamayan Eljif’i 17 milyon euroya kim satabilirdi? Bugün bunu ne Ali Koç’un kendisi ne de kulüpte yetkili biri yapabilirdi. Comolli Avrupa’da çok bilinen ve güçlü bir isimdir. Yiğidi öldür ama hakkını ver. Menajerler üzerinden her şeyi yapabilirsin ama yediğin kazığı pek bilemezsin.”

ERSUN YANAL TARAFTARIN HATASIYDI

Yıldırım: “Dernek olan kulüplerin başkanları dernek üyeleri tarafından seçilerek başa geliyor. Maalesef taraftarlar tarafından istifa tezahüratı yapıldığında ya bırakıp gideceksin ya da onların dediğini yapacaksın. Ali Koç, mesela hoca konusunda Ersun Yanal’ı getirdi. Her ne kadar öncesinde ‘Ben Ersun Yanal’ı istemiyorum’ dese de taraftarın istediğini yaptı. Bence herkes Ali Koç’un baştaki düşüncesinin haklı olduğunu gördü. Burada hata Ali Koç’un mu yoksa taraftarın mı?… Bence taraftarın… Malesef Ali Koç o dönemde taraftara fazla direnemezdi. Direnseydi bugün belki de Fenerbahçe başkanı olarak kalamayacaktı. Seçilmiş başkan olunca bazen, bile bile böyle yanlış yapabiliyorsun. Ben seçilmiş bir başkan değilim. Ben kulübün sahibiyim. Onlara göre çok daha özgür ve rahatım.”

İNDİRİM TALEBİNİ DOĞRU BULMADIM

Samsunspor Başkanı Yıldırım: “Krizi bahane edip oyuncularla ve teknik direktörlerle indirim pazarlığı yapılıyor. Bunun doğru olduğu söylenemez. Biz bu dönemde tüm ödemelerimizi yaptık.”

Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım, koronavirüs dönemindeki yönetim anlayışını anlattı: “Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne de Galatasaray’ın forma, loca, kombine satışıyla bu yeni dönemde transferleri yapacak gücü var. Bugün herkes koronavirüsü bahane edip oyuncularla ve teknik direktörlerle pazarlık yapıyor. ‘Gelirlerimiz düştü’ diye. Ben bunu doğru bulmuyorum. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize bu dönemde ödemelerimizi aksatmadan yaptık. Zaten futbolculara tek kuruş borcumuz yok. Hafta sonu maç oynanıyor, biz salı günü galibiyet primlerini hesaplarına yatırıyoruz. Ay başında aylık ödemeler hemen hesaplarına yatıyor.

KARA KOYUN OLUYORUM

Samsunspor bunu doğru yapıyor. Ama ben bu doğruyu yaparken bu liglerin kara koyunu oluyorum. Kimse doğru yapmıyor, biz yapınca da bize ‘Bu nasıl adam, parası bol harcıyor’ diyorlar. Futbolcularım profesyonel çalışanlarım diye düşünüyorum. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.’nin içinde futbolcularım benim profesyonel çalışanlarımsa, halk ettikleri paraları zamanında ödemek benim zorunluluğumdur. Diğerleri bunu hazmedemediklerinden bizim doğrumuzu, yanlışmış gibi gösteriyorlar.”

ALEX FERGUSON OLACAKSIN

Başkan Yüksel Yıldırım, takımın başına getirdiği Ertuğrul Sağlam’ı nasıl getirdiğini de şöyle anlattı: “Ertuğrul Hoca’yı ikna ettim. Süper Lig’de şampiyon olmuş bir hoca. Kolay değildi. Ben ona, ‘Sen 2. Lig’e değil Samsunspor’a geliyorsun’ dedim. Hedeflerimizi anlattım. O da sağ olsun Samsunspor’a hedefle geldi. Ben kendisine ‘Beraber dürüst çalışacağız. Benim tarzım diğer başkanlardan çok farklı olacak ve bu nedenle çok profesyonel bir çalışma tekniği yapacaksın. O zaman zaten sen Samsunspor’un Alex Ferguson’u olacaksın inşallah’ dedim ve anlaştık.”

NURULLAH’I BEŞİKTAŞ İSTEDİ

Başkan Yıldırım, kalecilerine gelen teklifleri de açıkladı: “Beşiktaş’tan kalecimiz Nurallah için bir teklif geldi. Ahmet Nur Çebi ile kısa bir telefon görüşmem de oldu. Ben de kibarca geri çevirdim. Fenerbahçe’den de dolaylı olarak böyle bir talep geldi. Nurullah’a yabancı dil eğitimi vermeye başlıyoruz. Türkiye’nin yüz akı bir kaleci olacak. Milli Takımımız’da yıllarca görev alacağına inanıyoruz.”

İPTAL DİNAMİT OLUR

Başkan Yüksel, TFF’nin ligi iptal etmesi halinde Türk futbolunun altına dinamit koymuş olacağını belirterek, “Bu kadar parayı harcamışım, 10 puan fark atmışım. İptal edersen ben burada daha kalmam kardeşim. Çeker giderim” dedi.

DÖRT BÜYÜK HAYALET

Yıldırım: “Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor borçlarından dolayı zor durumundalar. Ben bunlara hayalet kulüp diyorum. Çünkü her birinin 400-500 milyon dolar/euro civarında borçları var. Bu kulüplerin, ileride borçlarından kurtulma şansı bana göre sıfır. Çünkü artık gelirle gider birbirini karşılayamıyor.”

YILDIRIM’DAN MESAJLAR

- Süper Lig’de mücadele edecek takımın temellerini atıyoruz. Hedefimiz Dortmund, Leipzig ve Salzburg gibi genç futbolculardan kurulu topa basan, koşan, ısıran ve tribünleri coşturan bir kadro kurmak.

- İlla şampiyonluk peşinde değiliz. Samsun bir futbol şehri. Güzel bir stadı ve büyük bir taraftarı var. İyi bir altyapı ve futbol akademisi var. Her şeyi olan bir kulüp, bize sadece pastayı iyi yapmak kalıyor.

- Sivas’tan, Samsun’a 2.5 yaşındayken ailece geldik. Samsun’u kendimize memleket edindik. Tüm eğitimimi Samsun’da gördüm. Rahmetli babam ve küçük kardeşimin mezarları da Samsun’da. Samsun’a benim vefa borcum vardı.

- Samsunspor’un armasındaki Atatürk bizim için çok önemli. Kapanıp gitmesine gönlüm razı olmazdı. Tüm borcu yüklenerek bu işe girdim. Allah’ın izniyle ve alnımın akı ile inşallah bu işten de başarı ile çıkacağım.