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  • 26 Nisan 2020 Pazar 18:41
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 18:42

Akıllara o film geldi: Üç futbolcu havaalanında mahsur

Akıllara o film geldi: Üç futbolcu havaalanında mahsur

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Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular da hiç beklemediği zorluklarla karşılaştı.

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında oynayan Leonardo Gil, Damac FC takımında oynayan Sergio Vittor ve Al-Shabab'ta oynayan Christian Guanca, Brezilya ile Arjantin arasındaki uçuş yasağı nedeniyle havaalanında mahsur kaldı. Bu durum akıllara ise Tom Hanks'in havaalanında mahsur kalan bir adamı oynadığı 'Terminal' filmi getirdi.

1 HAFTADIR HAVAALANINDALAR

Arabistan'dan Arjantin'e doğrudan uçuş olmadığı için Almanya - Brezilya - Arjantin rotasını izlemek zorunda olan ve aktarma yapmak için önce Frankfurt'a uçan 3 futbolcu, Arjantin yetkililerin gereken izni alamaması nedeniyle 1 haftadır boş havaalanında kalıyor.

Oyunculardan Gil yaptığı açıklamada, "Yapabildiğimiz her şeyi yaptık, tüm kapıları çaldık ancak dönüş olmadı. Bounos Aires'a boş uçaklar gitti, Arjantinli olmayanları taşıdı, bu bir utanç. Arjantin hükümeti neden bizi geride bırakıyor, anlamıyoruz" dedi.

Otellerin de kapalı olduğunu ve kendilerini almadığını belirten Gil, "Sadece 2 oda bulabildik, onları da Guanca'nın kızlarına ve annesine verdik. Hepimiz havaalanında uyumak zorunda kaldık, burada kimse yok" ifadelerini kullandı.

1 haftadır havaalanında mahsur kalan futbolcular şu anda, Arjantin hükümetinin vatandaşlarını almak için planladığı diğer uçuşlardan birine gitmeye çalışıyor. 27 Nisan'da Madrid'den, 29 Nisan'da Roma'dan, 1 Mayıs'ta Paris'ten ve 3 Mayıs'ta Barcelona'dan, Arjantin'e uçuşlar bulunuyor. (Sporx)

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