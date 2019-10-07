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Akıl dışı olay! Kadınların maç izlemesine protesto

Akıl dışı olay! Kadınların maç izlemesine protesto

İran'da başkent Tahran'daki meclis binası önünde toplanan bir grup, kadınların stadyumda maç izlemelerine izin verilmesini protesto etti.

İran'da kadınların stadyumda maç izlemelerine izin verilmesini protesto etmek isteyen bir grup, meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Asriran haber sitesine göre, başkent Tahran'daki İran Meclisi önünde toplanan onlarca kişi, kadınların futbol maçlarını stadyumda izlemelerine izin veren karara tepki gösterdi.

Söz konusu adımın "yasak" olduğu yönünde görüş belirten bazı din adamlarının posterlerinin yer aldığı gösteride, konuşmacılar "kadınların statlarda futbol maçı seyretmelerinin devrim değerleriyle çeliştiğine" yönelik açıklamalarda bulundu.

İran'da kadınların stadyuma girme çabası

İran'da her ne kadar kanuni bir düzenleme bulunmasa da kadınların statlarda futbol maçı seyretmesi engelleniyor. Yasağı delerek maçlara erkek kılığında girmeye çalışan kadınlar gözaltına alınıyor.

Geçen günlerde Seher Hudayari isimli bir kadın, taraftarı olduğu İstiklal Futbol Kulübünün maçını seyretmek için Azadi Stadyumu'na girmeye çalışırken gözaltına alınmış ve hakkında kanuni işlem başlatılmıştı. 6 ay hapse mahkum edileceğini öğrenen Hudayari, Tahran'da Devrim Mahkemesi önünde kendisini ateşe vermiş ve hayatını kaybetmişti. Sosyal medyada "Mavi Kız" olarak adlandırılan Hudayari'nin ölümüne yönelik tepkilerin artması üzerine kadınlara, 10 Ekim'de Azadi Stadyumu'nda oynanacak İran-Kamboçya Dünya Kupası eleme maçını tribünden izleme izni verilmişti.

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