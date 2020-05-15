Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.

AKŞAM ÖZEL RÖPORTAJ | ORÇUN ÖZATEŞ



TÜRKİYE Voleybol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonrası ligleri iptal ettiğini ifade etmişti. TVF Başkanı Akif Üstündağ, karar sonrası G.Saray’ın tepkisine AKŞAM aracılığıyla bir yanıt verdi:

“G.Saray Kadın Takımı Antrenörü televizyonda ‘Federasyonun aldığı karara saygı duyuyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir’ ifadelerini kullandı. Ligleri 1 hafta seyircisiz oynattığımız dönemde ne yazık ki en fazla G.Saray Voleybol Şube Sorumlusu tepki gösterdi. Tweetlerine bakarsanız ‘Şampiyonluk mu önemli, sağlık mı önemli’ diye tepki gösterdiğini görebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANIMIZ TEBRİK ETTİ

G.Saraylı oyuncuların tweetlerine ve açıklamalarına bakarsanız ligin daha erken sonlandırılmasını istediklerini görebilirsiniz. Ben de bu kararda en büyük desteği G.Saray’ın vereceğini düşünüyordum. Bir anda tam tersi oldu. Sanırım futbolda oynamak için diğer branşlarda da oynama isteğini dile getirdiler. Bu kulüp politikasıdır ve saygı duyarım. Bütün kulüplerden yazılı görüş aldım. Bugün 1 kulüp dışında yüzde 99’u bu karara destek verdi. İnanılmaz bir destek geldi. Mesela beni ilk tebrik edenlerden biri de Sağlık Bakanımız oldu. Bütün kamuoyundan tebrik aldım. Vicdanen çok rahatım.”

KURULUMUZ ‘OYNAMAYIN’ DEDİ

Başkan Üstündağ iptal kararını nasıl aldıkları ile ilgili ise “Benim ilk kurduğum kurullardan bir tanesi sağlık kuruludur. Kurula bakarsanız Türkiye’nin en seçkin isimlerinin yer aldığını görürsünüz. Sponsorumuz Acıbadem’den ciddi destek alıyoruz. Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç başkanlığındaki sağlık kurulumuz koronavirüs ve doping sürecini iyi yönettiler. Sağlık kurulumuz liglerin oynanmaması yönünde bize görüş bildirdi” ifadelerini kullandı.

ALLAH NİHAT ABİ’YE YARDIM ETSİN

BAŞKAN Üstündağ, “Ben bir federasyon başkanı olarak diğer federasyonların kararlarıyla ilgili kritik yapmak istemiyorum. Ama Futbol Federasyonu’nun işi zor. Ligim bitmişti ve sadece Play-Off oynayacaktık. Camiamız destek verdi. Futbolun ekonomik değeri, UEFA’nın oynama isteğiyle birlikte bu sürecin içinden çıkmanın çok zor olduğunu biliyorum. Allah Nihat Abi (Özdemir) ve ekibine yardım etsin. Zaman her şeyin ilacıdır. Sabretmek lazım” dedi.

MADALYA İSTİYORUZ

ÜSTÜNDAĞ: “Takım sporlarında bir ilki yaşatmak istiyoruz. Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. İnançlı, hırslı bir ekibe sahibiz.”

HEDEF EYLÜL AYI

ÜSTÜNDAĞ: “Yeni sezona ne zaman başlayacağız onun planını yapıyoruz. Her şeyin iyi gitmesi durumunda eylülün başında liglerin başlamasını planlıyoruz.”

PAYDAŞLARIMA TEŞEKKÜR

ÜSTÜNDAĞ: “Ben okulum ve yurdumu sağlık çalışanlarına açmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız’ın başlattığı ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına destek verdik. Hakemlerimize teşekkür ediyorum. Örneğin Konya’dan Meral Taşpınar kardeşimiz, ihtiyacı olan herkesin kapısını çalıyor. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”