Akhisarspor'un TFF'den özel isteği var

TFF 1. Lig'den koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle geçen sezon Play-Off oynadığı için Süper Lig'e alınma hayali gerçekleşmeyen Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den özel istekte bulundu. Özdemir'le geçen ay Riva'da da bir araya gelen Karabulut, TFF'nin Ankara'da dün gerçekleşen olağan genel kuruluna Asbaşkan Ali Kuloğlu'yla birlikte katıldı. Başkan Karabulut, Özdemir'den TFF'nin her yıl Süper Lig'den düşen takımlara verdiği paraşüt parasının geçen sezon düşme kaldırıldığı için 1. Lig'de Play-Off oynayan takımlara verilmesini istedi.
Karabulut, "Futbol Federasyonu, Süper Lig'den düşen takımlara paraşüt parası veriyor. Bu sene düşme olmadığına göre bu paraşüt parasını Play-Off oynamış, düşmenin kalkmasıyla mağdur olmuş Akhisarspor, Bursaspor ve Adana Demirspor'a destek amaçlı verilmesini talep ettik" açıklamasını yaptı. Karabulut'un TFF'nin yönetim kurulu üyesi Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar ile de Akhisarspor'un geleceği ile ilgili özel görüşme geçekleştirdiği açıklandı. Süper Lig'e dönme hayali gerçekleşmeyen Akhisarspor, FIFA'da kesinleşmiş eski yabancı futbolcu alacakları ve mevcut kadroya olan borcu nedeniyle zor durumda.
KALE EMİN ELLERDE
Yeni sezon öncesi kalecilerinden Gökhan Değirmenci'yle yollarını ayırıp Milan Lukac'la devam kararı alan Akhisarspor, altyapısından yetişen file bekçilerine güveniyor. Akhisarspor'da 20 yaşındaki Halil Yeral, 19 yaşındaki Batuhan Ataç, 17 yaşındaki Davut Emre Akar ve 15 yaşındaki Muhammed Metin, A takımla antrenmanlarını sürdürüyor. Akigo'da bu yıl Lukac'ın gerisinde Halil kulübede şans bekleyecek.
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