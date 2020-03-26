Akhisarspor'un en istikarlısı Gökhan Değirmenci

Ligdeki 28 maçın 27'sinde ilk 11'de kaleyi koruyan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, hiç oyundan çıkmadan 2 bin 430 dakika sahada kalarak takımın bu sezon en uzun süre forma giyen ismi oldu. Akhisarspor, Gökhan'ın kaleyi koruduğu maçlarda kalesinde 31 gol görerek ligin en az gol yiyen 5'inci takımı olmayı başardı. Antrenmanlara tekrar başlayacağı tarihi belirlemeyen Akhisarspor'da oyuncular verilen bireysel programlarla çalışıyor.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili doktorundan önemli açıklama... Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.
Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.
Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, At Yarışları'nın ertelenmesiyle ilgili olarak "Biz o kararı sosyal izolasyon için aldık. Sağlıkla ilgili problem ortadan kalkınca başlayacak." dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens'ten sonra bu kez de Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp futbolcu, ülkesine gitmek için yönetimden izin istedi.