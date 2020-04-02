Akhisarspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve teknik direktör Yılmaz Vural, çığ gibi büyüyen kampanya kapsamında birlikte bağış yaptı. Karabulut ve Vural'ın bağış dekontunu tutarken çekilen fotoğrafı kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Yeşil-siyahlılarda lige salgın yüzünden verilen arada antrenmanların ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken yaş grubu nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, 2 haftadır tesislerden ayrılmıyor. Akhisarspor'da takım kaptanları Kadir Keleş, Aykut Çeviker ve Onur Ayık'ın önderliğinde tüm futbolcular da koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı aileler için Akhisar Sarı Ahmet Paşa Aşevi'ne 100 adet gıda kolisi yardımında bulundu.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.
Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.
Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışta bulundu.