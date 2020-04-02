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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 12:01
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 12:01

Akhisarspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Akhisarspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına katıldı.

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve teknik direktör Yılmaz Vural, çığ gibi büyüyen kampanya kapsamında birlikte bağış yaptı. Karabulut ve Vural'ın bağış dekontunu tutarken çekilen fotoğrafı kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Yeşil-siyahlılarda lige salgın yüzünden verilen arada antrenmanların ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken yaş grubu nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, 2 haftadır tesislerden ayrılmıyor. Akhisarspor'da takım kaptanları Kadir Keleş, Aykut Çeviker ve Onur Ayık'ın önderliğinde tüm futbolcular da koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı aileler için Akhisar Sarı Ahmet Paşa Aşevi'ne 100 adet gıda kolisi yardımında bulundu.

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