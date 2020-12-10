Akhisarspor'da teknik direktörlük koltuğu için yeni iddia

Geçen sezon devre arasından beri transfer yasaklısı olan, sezon başında ayrılan 13 ismin yerini altyapıdan gençlerle takviye edebilen yeşil-siyahlılarda kağıt üzerinde olmasa da başkanlığı yürüten Evren Özbey ve kardeşleri, devre arasında transfer yasağını kaldırmak için de girişimlerini sürdürüyor. Akhisarspor şimdiden antrenmanlarda yabancı oyuncu deniyor.
Galatasaray, devre arası transferleri için harıl harıl çalışıyor. Yönetim büyük bir gizlilik ve titizlik içinde çalışmalarını yürütürken Aslan, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi genç yıldız Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıyor.
Etkisiz oyun ve ağır tempoya çare arayan Fenerbahçe'de orta saha güçlenecek. Sosa'nın kulübeye gelmesi beklenirken, bu bölgede Gustavo, Ozan, Mert Hakan üçlüsü kullanılacak.
Fenerbahçe'de her şey Nabil Dirar'a bağlı... Faslı yıldız, ayrılmayı kabul ederse sarı-lacivertliler, takviye yapacak.
Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Eski hakem İhsan Türe, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.
İSTANBUL (AA) - İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.