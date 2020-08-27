Akhisarspor'da koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü

Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.