Akhisarspor'da kahreden tablo

DHA

TFF 1'inci Lig'de sezona evinde Tuzlaspor önündeki golsüz beraberlikle başlayan Akhisarspor, ikinci hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilirken, maça aylardır paralarını alamayan futbolcuların yaptığı protesto damga vurdu.

Eski yabancılarına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından transfer yasaklısı olan kulüpte sezon öncesi 11 futbolcu yaşanan sıkıntılar nedeniyle ayrılırken, kalan oyuncular geçen sezondan paralarını dahi henüz alamadı. Aylardır ödeme bekleyen futbolcular, Bandırma maçının ilk 30 saniyesinde hareket etmeyerek protesto eylemi gerçekleştirdi. Henüz 2 yıl önceye kadar Süper Lig'in gediklisi olup Türkiye Kupası kazanarak Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden kulübün durumu sosyal medyada taraftaraları isyan ettirdi.

Maç sonrası yönetim ve futbolcuların protestoyla ilgili farklı açıklamalar yapması ise kafaları karıştırdı. Başkan Fatih Karabulut, tüm 1'inci Lig ekipleriyle anlaşıp bu protestoyu gerçekleştirdiklerini belirtip, "TFF tarafından kulüplerin kasasına ne kadar ücret girecek halen bir açıklama yok. Uzun zamandır para alamıyoruz. Bu mali yapıda kulübü yönetmek çok zor. Birçok oyuncumuz takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Pandemi döneminde kulüpler zaten mali açıdan büyük bir sıkıntı içerisinde. Bir de bu sezon gelecek paranın açıklanmaması yükümüzü daha da arttırdı. Bundan dolayı bunu protesto etmek amacıyla oyuncularımız 30 saniye boyunca hareket etmeden maça müdahil olmadı" dedi.

Yeşil-siyahlılarda maç sonrası takım kaptanı Kadir Keleş ise arkasına futbolcu arkadaşlarını alarak farklı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Bizim 7 aydır süren sıkıntılarımız var. Kulüp içinde bunları aşıp çözemiyoruz. 7 aydır bize söylenen yalanlar var, gerçekleştirilmeyen sözler var. Biz bunlara tepkimizi gösterdik. Bizim Futbol Federasyonu ile bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz kulüple" açıklamasını yaptı.

Kadir, Başkan Fatih Karabulut ile çok konuştuklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirtti. Olağanüstü kongre kararı alıp henüz tarihi netleştirmeyen Akhisar'da mali sıkıntı sürerse takımdan başka kopmaların da olabileceği iddia ediliyor.

MUSA NİZAM DÖNER DÖNMEZ KIZARDI

Akhisarspor'da alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle takımdan ayrılması gündeme gelip ilk maça çıkmayan Musa Nizam, forma giydiği ilk maçta kırmızı kart görmenin üzüntüsünü yaşadı. İlk hafta Tuzlaspor önünde lisansı yenilenemeyen futbolcunun lisansı hafta içinde yönetimle görüşmesinin ardından çıktı. Lisansının yenilenmesiyle Bandırma önünde ilk 11'e dönen 30 yaşındaki futbolcu, 77'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.