Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Hadzic ve Taha Yalçıner'le bir toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda futbolcuların takıma dönme isteklerini ilettiği, bunun üzerine 2 futbolcunun affedilmesine karar verildiği kaydedildi.
Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın etik kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
İtalya Serie A takımlarından Inter, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona harika bir giriş yapan ve performansını her hafta daha da yukarıya taşıyan Ozan Tufan için beklenen hamleyi yaptı. Avrupa'dan talipleri artan milli futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak güncellendi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncu Loic Remy, MKE Ankaragücü maçında üç gol atarak kariyerinde ilk kez "hat trick" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.