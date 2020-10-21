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aksam.com.tr
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 21:21
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Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi

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AA

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan İrfan Hadzic ve Taha Yalçıner affedildi.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Hadzic ve Taha Yalçıner'le bir toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda futbolcuların takıma dönme isteklerini ilettiği, bunun üzerine 2 futbolcunun affedilmesine karar verildiği kaydedildi.

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