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Akhisarspor'da Elvis Manu belirsizliği

Akhisarspor'da Elvis Manu belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda küme düşmenin eşiğindeki Akhisarspor'da Elvis Manu belirsizliği yaşanıyor.

Ligde 25 maçta 6 golle takımın en skorer ismi olan Hollandalı futbolcu, sakatlığı gerekçesiyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapmadı. Manu'nun cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanında ve 15 Mayıs'ta Sivas'ta Galatasaray'la oynanacak Türkiye Kupası finalinde görev yapıp yapamayacağı belirsiz. 

Akhisar'da yaptığı çıkışla dikkatleri çeken 25 yaşındaki Elvis Manu'nun adı transferde Trabzonspor'la da anılıyor. Süper Lig'de son 3 hafta öncesi 25 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde yer alan Akhisar, geçen sezon oynanan 3 maçta da yenerek hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'ndan ettiği Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup edemezse düşecek. Aynı saatte başlayacak maçta Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u yenerse Akhisar'a kazanmak da yetmeyecek.

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