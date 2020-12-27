Akhisarspor'a bir darbe de Giresunspor'dan geldi

TFF 1. Lig'in lideri Giresunspor konuk olduğu Akhisarspor'u 1-0 yenmeyi başardı.
Yeşil-beyazlı ekibin tek golünü 68. dakikada Sergen Piçinciol kaydetti.
Giresunspor aldığı galibiyetle puanını 32 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.
Akhisarspor: 0 - Giresunspor: 1
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Turgut Toman, Orkun Aktaş, Ali Can Alp
Akhisarspor: Lukac, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner, Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 73. Bora Yılmaz), Mert Efe Çölbeyi
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Nalepa (Dk. 76 Traore), Serginho (Dk. 90 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 50 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ, Balde (Dk. 90 Yasin Ozan)
Gol: Dk. 68 Sergen Piçinciol (Giresunspor),
Sarı kartlar: Dk. 43 Rotman, Dk. 72 Alperen Babacan, Dk. 81 Çekdar Orhan, Dk. 83 Kadir Keleş (Akhisarspor), Dk. 72 Nalepa, Dk. 76 Serginho (Giresunspor)
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