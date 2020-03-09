  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 14:07
  • |
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 14:07

Akhisarspor Yılmaz Vural'la yeniden doğdu

Akhisarspor Yılmaz Vural'la yeniden doğdu

Paylaş

TFF 1. Lig'de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyet alan Akhisarspor, şansını Play-Off'a bırakmadan Süper Lig'e dönme yolunda yeniden umutlandı.

Osmanlıspor'la giriştiği gol düellosunu da 3-2 kazanan Akigo, yarıştaki rakipleri Hatayspor'la BŞB Erzurumspor'un, Fatih Karagümrük'le Adana Demirspor'un birbirleriyle, Altay'ın Ekol Göz Menemenspor, Bursaspor'un ise İstanbulspor'la berabere kaldığı haftanın en kârlı takımı oldu. Sezonun ilk yarısından sonra ilk kez 3'te 3 yapan Akhisarspor, 41 puanla adını yeniden Play-Off hattına yazdırıp 46 puanla Süper Lig barajındaki Erzurumspor'la arasındaki farkı 5'e indirdi.

Ligde hafta içi mesaisinde yarın Erzurumspor'la Karagümrük, Altay'la ise Hatayspor oynarken kendisi çarşamba günü yine en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak Akigo, kazandığı takdirde büyük avantaj elde edecek. Akhisar'da son haftaların yıldızı Erhan, Osmanlıspor ağlarını da sarsarak takımının son 5 maçta aldığı 4 galibiyetin tamamına golleriyle katkıda bulundu. Erhan, toplamda 8 gole ulaşıp takımdaki krallık yarışında Burhan'ı yakaladı. Cikalleshi ise gol sayısını 7'ye çıkarırken Ergin Keleş 2'nci golünü attı. Akigo'da Adana Demirspor randevusu öncesi sarı kart gören Vrsajevic cezalı durumu düştü. Teknik direktör Yılmaz Vural, Adana'da seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sivasspor'da Fernando, Antalyaspor maçında yok!

title

PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak

title

Romanya'da koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar
Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar

Yönetim-Terim krizinde ikinci perde!
Yönetim-Terim krizinde ikinci perde!

Yönetim-Terim krizinde ikinci perde!

Galatasaray'da korkutan sakatlık haberi
Galatasaray'da korkutan sakatlık haberi

Galatasaray'da korkutan sakatlık haberi

Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.

Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!
Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!

Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!
Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen ve Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?
Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.