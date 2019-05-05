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Akhisarspor kendini yaktı

Akhisarspor kendini yaktı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Akhisarspor, Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üzerinin 8 puan gerisinde kaldı.

Üst üste 2. galibiyetini alıp 5. sıra için avantaj elde eden Yeni Malatyaspor'a 3 puan getiren golleri 50. dakikada kendi kalesine Lopes ve 66. dakikada Bifouma attı.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, 44 puanla 5. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Akhisarspor ise 25 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor, rakiplerin aldığı sonuca bakmadan Fenerbahçe'yi yenememesi halinde küme düşecek ilk takım olacak. Yeni Malatyaspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk edecek.

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