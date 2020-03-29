Akhisarspor, Federasyon'u bekliyor

Geçen haftadan bu yana Akhisar'dan ayrılmayıp gelişmeleri takip eden teknik direktör Yılmaz Vural, "Takım olarak beklemedeyiz. Yabancılarımızın hiçbiri Türkiye'den ayrılmadı. Hepsi İzmir'de evlerindeler. Verdiğimiz özel programlar dahilinde çalışıyorlar. Bu süreçte tüm takımların randımanı doğal olarak düştü. Salgın yüzünden kimsenin tadı tuzu kalmadı. Dilerim en kısa sürede salgın etkileri azalır ve ligler kaldığı yerden başlayıp tamamlanır" şeklinde konuştu.
Bu sezon stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon bu bölge için yapılacak transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Ekonomik anlamda zor günler yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 aday belirledi: Palomino, Leo Santos ve Jemerson.
Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileştikten sonra emekli olacağı iddia edildi. Peki Terim emekli olacak mı? İşte Fatih Terim cephesinden son dakika bilgileri...
Lyon'da taraftarlarla problem yaşayan Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in sezon sonunda siyah beyazlı takıma geri dönmesi gündemde...
Sky Sports'un haberine göre, Trabzonspor'da harikalar yaratan Alexander Sörloth için Real Madrid de devrede.
Beşiktaş'ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.
Gelecek sezon için ‘öze dönüş' operasyonuna başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük için Erol Bulut'u gözüne kestirirken yardımcı hoca olarak ise Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu, Alex de Souza gibi isimleri düşünüyor.