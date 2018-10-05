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Akhisarspor deplasmanda Standard Liege'ye 2-1 mağlup oldu

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UEFA Avrupa Ligi J grubunda temsilcimiz Akhisarspor deplasmanda Standard Liege'e 2-1 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarında Akhisarspor, Standard Liege'e konuk oldu.

Mücadelenin 17. dakikasında Renaud Edmond'un golüyle geriye düşen Akhisarspor, 32. dakikada Onur Ayık'ın kaydettiği golle skora denge getirdi.

Standard Liege 39. dakikada Moussa Djenepo'nun golüyle bir kez daha öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Luis Pedro Cavanda oldu.

İkinci yarıda temsilcimiz aradığı golü bulamadı ve Akhisarspor, Standard Liege'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Akhisarspor, Mustafa Yumlu'nun 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Standard Liege ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Akhisarspor ise henüz puan alamadı.

Akhisarspor, Onur Ayık'ın kaydettiği golle Avrupa kupalarında ilk kez gol attı.

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