Akhisarspor Bursaspor'u 2-1 mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

Pogba milli takımı bıraktı mı? Açıklama geldi Pogba milli takımı bıraktı mı? Açıklama geldi Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrası yıldız futbolcu Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı. Henüz resmi açıklama gelmese de başarılı futbolcunun önümüzdeki ilk milli maçta Fransa forması giymeyeceği bildirildi.

Trabzonspor'da karar verildi: Avcı geliyor Trabzonspor'da karar verildi: Avcı geliyor Trabzonspor'da Fenerbahçe maçıyla birlikte kredisi tükenen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı geliyor. Dün akşam, maç yorum yaptığı yayıncı kuruluşa çıkmayan Avcı'yla imzalanacak olan sözleşmenin 3 yıllık olacağı öğrenildi.

Terim, seçim ateşini yaktı! Terim, seçim ateşini yaktı! Tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları sonrası Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 7 isim başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Duygun Yarsuvat'ın çatı adayının Mehmet Cansun olduğu dile getirildi. Fatih Terim'in adaylığı konusunda ise ‘tam destek' şartı gerekiyor.

Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.

Beşiktaş'a bir darbe de Anadolu Efes'ten geldi Beşiktaş'a bir darbe de Anadolu Efes'ten geldi Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Beşiktaş'ı deplasmana 81-74 mağlup etti.