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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 21:17
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Akhisarspor Bursaspor'u 2-1 mağlup etti

Akhisarspor Bursaspor'u 2-1 mağlup etti

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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akhisarspor ile Bursaspor karşılaştı.

Akhisar'daki maçı evsahibi ekip 2-1 kazandı.

Akhisarspor'un gollerini 7'de Hasan Ali Adıgüzel ve 79'da Çekdar Orhan kaydetti.

Bursaspor'un golünü 21'de Ali Akman attı.

Bu sonuçla Akhisarspor puanını 9'a yükseltti.

Bursaspor ise 7 puanda kaldı.

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