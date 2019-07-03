Akhisarspor, Burhan Eşer'le anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, Burhan Eşer'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Diyarbakıspor'da profesyonel olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burhan Eşer, daha önce Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Osmanlıspor'da forma giydi.

Kariyerinde 273 Süper Lig maçında 41 golü bulunan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de ise 131 müsabakada 29 gol kaydetti.