Akhisarspor - Galatasaray kupa finali maçını Suat Arslanboğa yönetecek
Akhisarspor ile Galatasaray arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Suat Arslanboğa yönetecek.
Akhisarspor ile Galatasaray arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Suat Arslanboğa yönetecek.
Suat Arslanboğa, Konyaspor - Trabzonspor maçının VAR hakemiydi. Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman maçın ardından yaptığı açıklamada, "Halis Özkahya ve Suat Arslanboğa, insan içine nasıl çıkacak, nasıl insanların yüzüne bakacaklar?" ifadelerini kullanmıştı.
Akhisarspor - Galatasaray karşılaşması Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.45'te oynanacak.