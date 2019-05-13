Akhisarspor - Galatasaray kupa finali maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Akhisarspor ile Galatasaray arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Suat Arslanboğa yönetecek.

Suat Arslanboğa, Konyaspor - Trabzonspor maçının VAR hakemiydi. Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman maçın ardından yaptığı açıklamada, "Halis Özkahya ve Suat Arslanboğa, insan içine nasıl çıkacak, nasıl insanların yüzüne bakacaklar?" ifadelerini kullanmıştı.

Akhisarspor - Galatasaray karşılaşması Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.45'te oynanacak.