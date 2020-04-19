Akhisarlı Lukac, liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da devrim gibi karar! Sınır geliyor... Galatasaray'da devrim gibi karar! Sınır geliyor... Galatasaray'da transfer edileceklerin 26 yaşını geçmemesi prensip olarak kabul edildi. Bu şekilde hem genç ve dinamik bir takım oluşturulacak hem de gelenlerin satılabilir ve para kazandırabilir olması kulübe yarayacak.

Nkoudou'dan Burak'a mesaj Nkoudou'dan Burak'a mesaj Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.

Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.

Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü... Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü... Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.

Trabzonspor'da imza vakti! Sözleşmesi uzatılıyor... Trabzonspor'da imza vakti! Sözleşmesi uzatılıyor... Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunun devre arasında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Joao Pereira'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fırtına, Portekizli oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenileyecek.

Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."