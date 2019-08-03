Akhisar'ın tek hedefi Galatasaray'dan kupa almak

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da gözler, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara’da Galatasaray’la oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Geçen yıl müzelerine götürdükleri Süper Kupa’yı bir kez daha kazanmak istediklerini belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Son şampiyonuz ve unvanımızı korumak istiyoruz” dedi.
Rakibin gücünü bildiklerini dile getiren teknik patron Altıparmak, “Önemli olan bizim ne yapacağımız. Kupayı üst üste ikinci kez Akhisar’a getirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbol oynayarak kazanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Son iki sezonda 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep’i Play-Off finalleri sonucunda Süper Lig’e taşıyan Mehmet Altıparmak, “Galatasaray favori olabilir ancak finallerde ne olacağı belli olmaz. Tek maçta o günkü havayı yakalamak çok önemli. Biz daha iyi konsantre olacağız, daha çok koşup, daha çok çalışmalıyız. Topa sahip olduğumuz zaman kazanacağımızı biliyoruz. Finaller artık bizim işimiz. Önceki takımlarımda rakipler favoriydi ancak ikisinde de biz şampiyon olduk” yorumu yaptı.
Öte yandan Altıparmak, bir forvet alarak transferi bitireceklerini açıkladı.
Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu dinmek bilmiyor. Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın transferi için İstanbul'da bulunan Lille kulübünün Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den ayrıldı.
Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.
CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin cezasını açıkladı.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.