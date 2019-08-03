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aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50

Akhisar'ın tek hedefi Galatasaray'dan kupa almak

Akhisar'ın tek hedefi Galatasaray'dan kupa almak

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Akhisarspor'la Galatasaray'ı bir araya getirecek olan Süper Kupa mücadelesinden önce konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Son şampiyonuz ve unvanımızı korumak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da gözler, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara’da Galatasaray’la oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Geçen yıl müzelerine götürdükleri Süper Kupa’yı bir kez daha kazanmak istediklerini belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Son şampiyonuz ve unvanımızı korumak istiyoruz” dedi.

Rakibin gücünü bildiklerini dile getiren teknik patron Altıparmak, “Önemli olan bizim ne yapacağımız. Kupayı üst üste ikinci kez Akhisar’a getirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbol oynayarak kazanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Son iki sezonda 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep’i Play-Off finalleri sonucunda Süper Lig’e taşıyan Mehmet Altıparmak, “Galatasaray favori olabilir ancak finallerde ne olacağı belli olmaz. Tek maçta o günkü havayı yakalamak çok önemli. Biz daha iyi konsantre olacağız, daha çok koşup, daha çok çalışmalıyız. Topa sahip olduğumuz zaman kazanacağımızı biliyoruz. Finaller artık bizim işimiz. Önceki takımlarımda rakipler favoriydi ancak ikisinde de biz şampiyon olduk” yorumu yaptı.

Öte yandan Altıparmak, bir forvet alarak transferi bitireceklerini açıkladı.

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