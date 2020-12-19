Akhisar'a bir darbe de Altay'dan geldi

Altay, sahasında geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 36'da Adrien Regattin (penaltı) ve 82'de Khaly Thiam kaydetti.
Akhisarspor'un golünü 7'de Cekdar Orhan attı.
Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Altay, puanını 26'a yükseltti.
Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.
Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Beşiktaş, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladı. 22 yaşındaki file bekçisi bedavaya imza atmaya hazır.